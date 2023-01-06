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شكوى من غياب السرية


اشتكى الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي روي بينتو من غياب السرية عن تدريب الفريق الأول في البصرة، والذي أقيم مساء أول من أمس (الأربعاء)، على ملاعب المدينة الرياضية. وقال المتحدث الرسمي للأزرق عبدالله دشتي إن ملعب التدريب بالمدينة الرياضية، به ثغرات تحرم الأزرق من مباشرة تدريباته بالسرية التي يتطلع لها الجهاز الفني، مشيرا إلى درجات الأمان العالية التي لمسها الوفد الكويتي منذ دخوله البصرة. وكان وفد المنتخب وصل إلى البصرة ظهر الأربعاء برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد جمال العتيبي، مع 22 لاعباً في انتظار وصول مهدي دشتي الذي تخلف لارتباطات دراسية.


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