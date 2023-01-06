القرين هزم الجهراء وأشعل صراع التأهل في «السلة»

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أشعل القرين المنافسة على التأهل في دوري كرة السلة بعد فوزه على الجهراء 68-59 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة 19 من الدور التمهيدي والتي شهدت أيضا انتصارا مستحقا للكويت على العربي 121-99. ورفع الكويت رصيده الى 18 نقطة في صدارة الترتيب، يليه كاظمة والقادسية 16 نقطة لكل منهما، ثم الجهراء والقرين 14 نقطة، ثم العربي والصليبخات 13، يليهما النصر والشباب 12 نقطة، ثم اليرموك 11 واخيراً التضامن 9 نقاط. يذكر أن الفرق الستة الاوائل في الدور التمهيدي تتأهل مباشرةً للدور الثاني للمنافسة على اللقب. وضمنت أندية الكويت وكاظمة والقادسية تأهلها، وبعد فوز القرين على الجهراء تكون المقاعد الثلاثة الاخرى المؤهلة للدور الثاني قد تأجل حسمها اذ لا يزال الصراع عليها بين اندية الجهراء والقرين والصليبيخات والعربي والشباب. واستطاع الكويت تعزيز صدارته والفوز على العربي في مباراة لم تكن سهلة على الابيض بعد أن حاول الأخضر مجاراة منافسه غير أن الربع الأخير كان حاسماً للكويت ليخرج فائزاً بنتيجة 121-99. وفي المباراة الثانية، التي جمعت الجهراء مع القرين استطاع الأخير حسم المباراة لمصلحته في النهاية بعد أن تبادل الفريقين التقدم طوال اللقاء إذ اتسمت المباراة بالمنافسة والتقارب بين الطرفين قبل أن يحسمها القرين 68-59.

