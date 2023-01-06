«براعم الهوكي» إلى الإمارات

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توجه وفد منتخب الكويت لهوكي الجليد للبراعم ( تحت 12 سنة) الى الامارات لمواجهة فريق غلاكسكي في مباراة ودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وقال رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي ان النادي حرص على اقامة هذه المباراة لتجهيزه واعداده لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية للأطفال التي ستقام في روسيا فبراير المقبل.

واضاف العجمي الذي يرأس الوفد ان النادي حريص على الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين لمختلف المراحل السنية لا سيما الصغار منهم باعتبارهم مستقبل اللعبة مبديا ثقته باستفادة اللاعبين من هذه التجربة المهمة.

واوضح ان النادي لبى هذه الدعوة الكريمة من الأشقاء الاماراتيين لاقامة المباراة بهدف تعزيز اواصر الاخوة والمحبة التي تجمع رياضيي البلدين في هذه الرياضة مشيدا بالاستقبال الرائع من الاخوة الاماراتيين لاعضاء المنتخب الكويتي.

