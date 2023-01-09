ترشيح أمير قطر لجائزة نوبل للسلام 2023

عربيات ودوليات

النجاح الكبير الذي حققه مونديال قطر كان تتويجاً لسلسلة من النجاحات التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، ما دفع البعض للمناداة بحصول أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جائزة نوبل للسلام 2023.

ففي الثاني من يناير الجاري، دعا موقع Mundiario الإسباني لمنح أمير قطر جائزة نوبل للسلام، وقال في مقال إن « الشيخ تميم بن حمد أظهر للعالم بشكل فعال أنه أمير عظيم ورمز للسلام».

وأضاف الموقع، أن قطر «من بين أفضل وأول الدول في التدريس والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية بفضل هذا الأمير».

ويرى الموقع أن الشيخ تميم بن حمد «يستحق جائزة نوبل للسلام؛ لعمله العظيم في الحفاظ على السلام وتعزيزه في العالم، ولتعزيز القيم الإنسانية والثقافية المشتركة».

وكان أمير قطر قال في افتتاح كأس العالم (20 نوفمبر 2022): «بالتسامح والاحترام يمكننا أن نعيش معاً».

وأكد الموقع الإسباني أن مونديال قطر «أظهر للعالم أن قطر والعالم العربي والإسلامي هي أرض السلام والشمول والاحترام والتسامح».

الأكثر تأثيراً

كما حاز أمير قطر، أواخر يوليو 2022، المركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية إسلامية مؤثرة في العالم، وفق إصدار عام 2022 من كتاب «500 شخصية مسلمة» السنوي.

وعرفت نسخة الكتاب لعام 2022، التي نشرها المركز على موقعه الرسمي، الأمير تميم (42 عاماً)، بأنه «وسيط سلام».

وذكر الكتاب أنه «مع تمتع الأمير بعلاقات طيبة واستثمار أجنبي مستمر، وضعت قطر نفسها في دور إقليمي كوسيط سلام، ولعبت دوراً محورياً على الصعيد الدولي».

ويجري إعداد الكتاب من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية الإسلامية الملكية في العاصمة الأردنية عمان منذ عام 2009، ونشرت طبعته الثالثة عشرة لعام 2022 في يوليو الماضي.

والمركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية، مركز أبحاث مستقل تابع لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي.

عام حافل بالدبلوماسية

وكان عام 2022 حافلاً بالحراك الدبلوماسي القطري حيث واصل القطريون مساعيهم لتفكيك الأزمة الأفغانية التي تزداد تعقيداً، ورعت العديد من المفاوضات بين حركة طالبان المسيطرة على البلاد، وعدد من الدول الأخرى على رأسها الولايات المتحدة.

واستضافت الدوحة، في فبراير، لقاءً بين طالبان والاتحاد الأوروبي لبحث طرق تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها الأفغان بسبب الأزمة السياسية.

كما واصلت الدوحة مد يد العون للعديد من الدول المتأزمة مالياً وسياسياً من أفغانستان إلى لبنان وصولاً إلى أوكرانيا، التي فر ملايين السكان منها تحت وطأة الحرب التي شنّها عليهم الروس مطلع العام المنقضي.

وفي أفريقيا، رعت قطر (أغسطس 2022) اتفاق سلام تاريخياً بين الفرقاء التشاديين في خطوة أولى على طريق وقف نزاع مسلح يمتد لسنوات بين الحكومة وحركات المعارضة.

وقد أثنت الولايات المتحدة على الاتفاق وأشادت بالدور القطري الذي ساهم بشدة في إتمامه. وعالمياً، حققت قطر خرقاً دبلوماسياً كبيراً خلال العام الماضي عندما استضافت جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، المعطّل منذ 2018.

وقالت الدوحة إن المفاوضات التي جرت في أواخر يونيو الماضي، تؤكد رغبتها في ترسيخ سياستها القائمة على اعتماد الحوار حلاً لجميع الخلافات السياسية بدلاً من عسكرتها.

نشاط كبير

وكان 2022 عام الدبلوماسية القطرية بامتياز، فقد أجرى أمير البلاد العديد من الزيارات الخارجية، وناقش العديد من المشكلات الكبيرة مع غيره من الزعماء.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول زعيم خليجي يتلقى اتصالاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد ساعات من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

كما كان الشيخ تميم أول زعيم خليجي يجري مشاورات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض، خلال يناير الماضي، ثم أجرى مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين، خلال فبراير.

واضطلعت الدوحة بدور مهم إلى جانب مصر من أجل التوصل إلى وقف القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة في أغسطس الماضي.

وفي الـ12 من مايو، زار أمير قطر طهران وعقد قمة مع الرئيس الإيراني، دعا خلالها إلى التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي مع ضمان الاستخدام السلمي للطاقة.

وفي 25 يونيو وصل أمير قطر إلى القاهرة في زيارة استمرت يومين، بحث خلالها توطيد العلاقات القطرية المصرية، قبل أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدوحة، في سبتمبر.

كما كان الشيخ تميم الزعيم الخليجي الوحيد الذي حضر قمة الجزائر العربية في نوفمبر، والتي عقدت تحت شعار «لم الشمل».

وحضر أمير قطر خلال العام الماضي العديد من القمم الرامية لدعم السلم والتنمية، وأكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة حل قضايا مثل المناخ وفلسطين والأمن الغذائي وأكد على ضرورة تفعيل القانون الدولي لضمان السلم العالمي.

وفي مارس الماضي، تم اختيار قطر لاستضافة الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في مارس 2023.

ووقعت قطر والأمم المتحدة إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث، مختص بمكافحة الاتجار بالبشر، في الدوحة.

