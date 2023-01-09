إسرائيل تنكل بالأسرى .. وتمنع زيارات أعضاء «الكنيست»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: ألغت إسرائيل تصاريح دخول 3 قياديين في حركة «فتح» بعدما زاروا كريم يونس الأسير الفلسطيني الذي أُفرج عنه بعد 40 سنة أمضاها في سجون الاحتلال.

وصدر القرار عن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت الذي قال في بيان «استغل الرجال الثلاثة وضعهم ودخلوا هذا الصباح إلى إسرائيل للتوجه إلى منزل الإرهابي كريم يونس» على حذ تعبيره. وجمع القياديين في حركة فتح: محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح؛ لقاء مع كريم يونس وهو من بلدة عارة داخل الخط الأخضر عقب الإفراج عنه الخميس الماضي بعدما أمضى 4 عقود داخل السجن بتهمة قتل جندي إسرائيلي عام 1983.

من جهة ثانية اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، امس قرارا جديدا يتعلق بزيارة الأسرى الفلسطينيين. وأفادت قناة «كان» الرسمية الإسرائيلية، بأن بن غفير ألغى إجراء اتبعه سابقيه عومر بارليف وميكي ليفي يسمح لأي عضو في الكنيست (البرلمان) بزيارة السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين). لكن القرار الجديد لبن غفير سيسمح لعضو واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى تحت إشراف.

في غضون ذلك تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب تنديدا بسياسات حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة التي توصف بأنها الأكثر يمينية بين الحكومات الإسرائيلية. وتجمع المتظاهرون في ساحة هبيما وسط المدينة حاملين لافتات تقول «ارحل» و«معا ضد الفاشية والفصل العنصري».كما هتف المشاركون «كل المواطنين متساوون، يهود وعرب»، و«لا للتمييز الذي ترعاه الحكومة»، و«بن غفير وسموتريتش كارثة»، في إشارة إلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من تيار أقصى اليمين.

