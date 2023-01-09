جنوب السودان: اعتقال صحافيين بسبب فيديو محرج للرئيس

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جوبا – الوكالات: اعتقل ستة صحافيين في جنوب السودان، بعد انتشار لقطات تظهر الرئيس سلفا كير وهو «يبلل نفسه» أثناء مناسبة عامة، وفق جماعات حقوقية إعلامية. وانتشر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر يظهر فيه كير وهو يبول على نفسه، خلال عزف النشيد الوطني في إحدى المناسبات. وتم اعتقال ستة موظفين من هيئة الإذاعة الحكومية هذا الأسبوع. وتطالب لجنة حماية الصحافيين بالإفراج عنهم الآن. وقال باتريك أويت، رئيس اتحاد الصحافيين في جنوب السودان، إن الصحافيين «يشتبه في أن لديهم معرفة بكيفية ظهور شريط الفيديو».وقال ممثل لجنة حماية الصحافيين في أفريقيا جنوب الصحراء، موثوكي مومو، إن الاعتقالات تتطابق مع «نمط لجوء أفراد الأمن إلى الاعتقال التعسفي كلما رأى المسؤولون أن التغطية غير مؤاتية»، ودعا إلى إطلاق سراحهم غير المشروط.