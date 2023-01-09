«الشباب» الصومالية تطلب «الحوار» مع الحكومة

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مقديشو – الوكالات: زعلنت الحكومة الصومالية أن جماعة «الشباب» المتطرفة طلبت للمرة الأولى فتح مفاوضات، وسط هجوم عسكري وصفته الحكومة بأنه «حرب شاملة». ولم يصدر على الفور بيان من الحركة المنتسبة لتنظيم «القاعدة» الارهابي والتي نفذت تفجيرات دموية في العاصمة الصومالية وسيطرت على أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد. وصرح نائب وزير الدفاع عبدالفتاح قاسم للصحافيين في مقديشو بأن «الشباب طلبت فتح مفاوضات مع الحكومة الصومالية، لكن هناك مجموعتان داخل حركة الشباب ... الجزء الأول من الأجانب، والجزء الثاني من الصوماليين المحليين. هؤلاء المحليون لديهم فرصة لفتح المفاوضات، لكن هؤلاء الأجانب الذين غزوا بلادنا ليس لهم الحق في المحادثات. الخيار الوحيد هو العودة إلى حيث أتوا». وأضاف نائب وزير الدفاع «بالنسبة للصوماليين، نحن مستعدون لاستقبالهم، لأنهم على استعداد للاستسلام للحكومة الصومالية. يجب عليهم اتباع تعليمات الحكومة، وإعادة الاندماج في مجتمعهم، أو مواجهة الجيش الوطني الصومالي في الخطوط الأمامية».