صحف لندن تهاجم هاري: «مهمة وحشية» ضد الملكية

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لندن- الوكالات: شنت الصحف البريطانية هجوما حادا على الامير هاري فيما واصلت أوساط القصر الملكي التزام الصمت بشأن سيل الاتهامات التي أوردها وما رواه من تفاصيل محرجة تسربت قبل نشر مذكّراته في العاشر من يناير، إذ طرحته مكتبات إسبانية للبيع لساعات عن طريق الخطأ، فتبين أن مضمونه يذهب إلى أبعد بكثير مما كان متوقعا.

وبحسب صحيفة ديلي تلغراف وهي أحد المنافذ الإعلامية الكثيرة التي تحصل على نسخة من النص الإسباني وترجمته قال هاري قبل ارتباطه بزوجته ميغان ماركل إن والده الملك تشارلز كان أثار موضوع مورد رزق الممثلة، وسأل عما إذا كانت تخطط لمواصلة العمل بعد زواجهما.

وقد اتهمت العديد من وسائل الإعلام البريطانية الأمير هاري بالسعي، قبل 4 أشهر من تتويج الملك تشارلز الثالث، إلى تدمير الأسرة الملكية البريطانية، إذ إن التفاصيل المثيرة التي أوردها في مذكراته تقضي نهائيا على أي إمكانية لمصالحة داخل آل وندسور.

وذكرت صحيفة ديلي ميرور الشعبية في عنوانها أن لا أحد بمنأى عن مهمة هاري الوحشية لتدمير الأسرة، واتهمت صحيفة صن الأمير المقيم في كاليفورنيا بـإلقاء عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات. ورأت الصحيفة أنه لا شيء يمكن أن يبرر المسار الهدام والانتقامي الذي اختاره، في حين رأت صحيفة ديلي ميل أن هاري اختار بصق أكبر قدر ممكن من السم، واصفة كتابه بـالحقير.

وتواجه وسائل الإعلام مشكلة في اختيار المقتطفات الأكثر إثارة، إذ إن كمّا كبيرا منها موجود في هذا الكتاب الذي يضمّ أكثر من 500 صفحة، لكن أشدّها إيذاء هي تلك المتعلقة بأخيه ويليام وريث العرش وصاحب وظيفة رئيس الدولة في 15 دولة في العالم، والذي يصفه هاري وفقا للمقتطفات التي نشرتها وسائل الإعلام بأنه العدو اللدود. واتهم هاري شقيقه ويليام بطرحه أرضا وتمزيق قلادته خلال مشادة عنيفة بينهما في عام 2019 بشأن ميغان، التي كان هاري قد تزوّجها قبل عام من الواقعة.

وفي مقتطفات من هذه المقابلات، يجدد الأمير هاري عزمه على التصالح مع عائلته و يأمل بإعادة العلاقات مع والده وشقيقه الأمير وليام وريث العرش شرط تحديد المسؤوليات عن أمور سابقة ولا سيما مغادرته المملكة المتحدة مع زوجته للإقامة في كاليفورنيا العام 2020.

إلا أن الأمل في حصول تقارب ضئيل جداً قبل أربعة أشهر على تتويج الملك تشارلز الثالث، إذ ان هاري لا يوفر أحدا في مذكراته التي تصدر رسميا الثلاثاء وخصوصا شقيقه الذي سبق وانتقده في المسلسل الوثائقي هاري أند ميغن الذي عرضته نتفليكس في ديسمبر.

وقال الأمير هاري إنه بكى لمرة واحدة فقط، عند وفاة والدته، الأميرة ديانا عام 1997. وفي مقطع جديد من مقابلة ترويجية لسيرته الذاتية، يشرح الأمير هاري كيف كان هو وشقيقه، الأمير ويليام غير قادرين على إظهار مشاعرهما أمام المعزين خلال جنازة والدتهما. وفي المقابلة التي أجراها معه توم برادلي على قناة أي تي في، قال هاري إنه بكى عند دفن والدته.

وقال دوق ساسكس إنه شعر ببعض الذنب أثناء سيره ضمن الموجودين في مراسم الجنازة، بينما كانوا يضعون الزهور خارج قصر كنزنغتون. وفي مقابلة مع قناة أي تي في البريطانية، قال هاري كان الجميع يعلمون أين كانوا، وذلك عندما توفيت والدته في حادث سيارة في باريس عام 1997. وقال إنه بعد أيام من الجنازة، استعرض الصور التي نشرت له هو وشقيقه خلال المراسم. وقال لقد بكيت مرة، خلال الدفن، وأنت تعلم أني أوضحت بالتفصيل (في المذكرات) كيف كان الأمر وكيف كان لدي بعض الشعور بالذنب، وأظن أن ويليام كان لديه الشعور نفسه أيضا، خلال السير حول كنزنغتون. وأضاف هاري لقد شعر كل شخص أنه يعرف والدتنا، بينما أقرب شخصين لها وأكثر شخصين أحبتهما لم يكونا قادرين على إظهار مشاعرهما، خلال تلك اللحظة.

وكتب أيضا عن تفاصيل طلبه سائقا مخصوصا لقيادة السيارة له في نفس النفق الذي شهد حادث سيارة والدته ووفاتها في باريس. وقال إن والده لم يعانقه بعد الأخبار العاجلة بوفاة والدته، وبينما كان يجلس في فراشه في قصر بالمورال.

وفي مقتطفات جديدة نشرتها السبت صحيفة ديلي ميل الشعبية، كشف هاري أنه لم يكن فعلا الاشبين في زواج شقيقه متحدثا عن كذبة فاضحة.

