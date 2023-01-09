«سبير»: الملك يغار من ميغان... ونصحناه بعدم الزواج من «الشريرة» كاميلا!

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لندن- الوكالات: اتهم الأمير البريطاني هاري، في مذكراته والده الملك تشارلز الثالث بأنه «يشعر بالغيرة» من زوجته ميغان ماركل وكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام ولي العهد. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أنه تردد أن هاري كان السبب فيما يُفترض أن والده قال إنه ليس «لديه مال ليدخر» لدعمه مالياً هو وزوجته ميغان حيث إن الملك تشارلز الثالث يخشى من أن الممثلة الأميركية «الجديدة والمتألقة» سوف تسرق الأضواء منه.

وقال هاري في مذكراته «سبير» المنتظرة بشدة، التي صدرت بالخطأ في وقت مبكر في إسبانيا، إن والده «مر بهذا من قبل وإنه ليست لديه رغبة في السماح بحدوث ذلك مجدداً»، في إشارة واضحة إلى أميرة ويلز الراحلة ديانا.

من جهة ثانية، كشف الأمير هاري أنه وشقيقه ويليام توسلا والدهما ألا يتزوج كاميلا باركر بولز، وهي مناشدات تجاهلها الأمير تشارلز حينها، لكن يبدو أن زواج الملك كاد ينتهي بالطلاق بعد سنوات من الزفاف. وزعمت مصادر أن تشارلز تلقى طلب طلاق من كاميلا في عام 2018، بعد الذكرى الثالثة عشرة لزواجهما. وقال أحد المطلعين على بواطن الأمور، إن كاميلا طلبت طلاقا سريعا. وتركت المسألة آنذاك القصر يترنح، حيث قال مصدر «كاميلا تعرف ما يكفي من الأسرار القذرة لإسقاط النظام الملكي، وهي غاضبة بما يكفي للقيام بذلك».

وفي وقت من الأوقات، قال مصدر إن الأمور أصبحت سيئة للغاية بين تشارلز وكاميلا لدرجة أنها «هددت بالكشف عن كل أسرار العائلة المالكة المظلمة»، إذا لم تحصل على ما تريده.

وقال المصدر إن كاميلا طلبت ما يصل إلى 400 مليون دولار للاحتفاظ بالأسرار، وانتهت القصة قبل احتفالات عيد ميلاد تشارلز السبعين. وفي سياق متصل، ذكر الأمير هاري في مذكراته كيف طلب من تشارلز عدم الزواج من كاميلا. قال إنه يخشى أن تكون زوجة أب «شريرة»، كما قرأ عنها في القصص الخيالية.

