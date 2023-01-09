الحرب الباردة الثانية هي «العالمية الثالثة»

عربيات ودوليات

الحرب جحيم على الأرض حتى إذا كانت حربا صغيرة، فهي في نظر المحاصرين فيها جحيم. هكذا استهلّ المؤرخ الأميركي نيال فيرغسون مقاله بالموقع الإلكتروني لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية. ويقتبس من مقال نُشر الشهر الماضي لوزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر أنه في عام 1914 «شرعت دول أوروبا التي لم تكن على دراية كافية بكيفية تعزيز التكنولوجيا لقواتها العسكرية في إلحاق دمار غير مسبوق ببعضها». ثم بعد ذلك بعامين من المجازر «بدأ المقاتلون الرئيسيون في الغرب (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في استكشاف آفاق إنهاء المذبحة» إلا أنهم فشلوا في ذلك حتى مع الوساطة الأميركية. وطرح كيسنجر في مقاله سؤالا مهما هو «هل يجد العالم نفسه اليوم عند نقطة تحول مماثلة (عندما حانت فرصة للسلام في عام 1916) في أوكرانيا حيث يفرض الشتاء هدنة على العمليات العسكرية الواسعة النطاق هناك؟». ويشير كيسنجر الذي شغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد إلى أن هناك قوتين نوويتين تتنافسان حاليا على مصير أوكرانيا، إحداهما روسيا المنخرطة مباشرة في حرب تقليدية، والأخرى الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يقاتلون بشكل غير مباشر من خلال تزويد أوكرانيا بأنظمة حرب خوارزمية متقدمة.

لقد عادت الحرب الباردة مجددا، فهل يمكن أن تعود الحرب العالمية أيضا؟ يجيب فيرغسون الذي يعمل حاليا باحثا في معهد هوفر بالقول «إذا وقع ذلك، فسيؤثر على حياة البشر كلهم».

ولأن الحروب التي اندلعت في الفترة ما بين عامي 1991-2019 كانت صغيرة الحجم (مثلما حدث في البوسنة، وأفغانستان، والعراق) فقد نسينا أن الحرب هي المحرك المفضل في التاريخ للتضخم، والتخلف عن سداد الديون، وحتى المجاعات.

وعبر التاريخ، كان المصدر الرئيس للقوة هو التفوق التكنولوجي في مجال التسلح، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاتصالات. فما المدخلات الرئيسة التي من دونها لا يمكن الوصول إلى جيش متطور؟ يتساءل فيرغسون، ثم يتكفل بالإجابة قائلا إن الفحم والحديد والقدرة التصنيعية على الإنتاج الضخم للمدفعية والقذائف فضلا عن السفن البخارية، كانت هي المدخلات الرئيسة في الحرب العالمية الأولى وفي عام 1939، كانت هي النفط والصلب والألمنيوم والقدرة التصنيعية لإنتاج المدفعية والسفن والغواصات والطائرات والدبابات بكميات كبيرة. وبعد عام 1945، كانت كل ما سبق، بالإضافة إلى القدرة العلمية والتقنية لإنتاج الأسلحة النووية.

واليوم يتابع المؤرخ والباحث الأميركي فإن المدخلات الحيوية لصناعة جيش متطور تكمن في القدرة على إنتاج كميات كبيرة من أشباه الموصلات والأقمار الاصطناعية وأنظمة الحرب الخوارزمية التي تعتمد عليها. ولما كانت الولايات المتحدة هي الإمبراطورية الناطقة بالإنكليزية المهيمنة منذ أزمة السويس عام 1956، فقد نجحت في ردع الاتحاد السوفياتي عن نشر الفكر الماركسي اللينيني في أوروبا. لكن فيرغسون يستطرد قائلا إن أميركا لم توفق بالمقارنة مع غيرها في منع انتشار الشيوعية من قبل المنظمات والأنظمة المدعومة من السوفيات في العالم الثالث. ويضيف أن أميركا لا تزال فاشلة في مجال الردع، إذ أخفقت في العام الماضي في ثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مهاجمة أوكرانيا ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف ثقتها بقوات الدفاع الأوكرانية التي دربتها وبحكومة كييف التي كانت تسيطر عليها. أما هدف الردع الأميركي الجديد فهو تايوان التي تعد دولة ديموقراطية مستقلة وظيفيا تدّعي الصين أنها ملك لها، على حد تعبيره. ورغم أن روسيا، وفقا للكاتب، تشكل تهديدا مباشرا للنظام الدولي الحر والمفتوح، وتنتهك بتهور القوانين الأساسية للنظام الدولي اليوم، كما أظهرت حربها ضد أوكرانيا، فإن الصين هي «المنافس الوحيد الذي لديه نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وبشكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف».لقد تمخضت حرب بوتين في محصلتها النهائية حتى الآن في جعل روسيا أشبه ما تكون بـ«ذيل اقتصادي» تابع للصين التي تعد أكبر شريك تجاري لها. ومع ذلك، هناك مشكلتان واضحتان في إستراتيجية الولايات المتحدة، حسب كاتب المقال. الأولى أنه إذا كانت أنظمة الأسلحة الخوارزمية مكافئة للأسلحة النووية التكتيكية، فقد يدفع بوتين في النهاية إلى استخدام السلاح النووي، لأنه يفتقر بوضوح إلى الخيار الأول (الأسلحة الخوارزمية). والمشكلة الثانية أن إدارة الرئيس جو بايدن تركت أمر تحديد موعد لإجراء أي مفاوضات لكييف.

