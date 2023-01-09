ترشيح مي عمر في «بعد الشر»

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يواصل علي ربيع، التحضيرات الخاصة بفيلمه الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم «بعد الشر»، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

واكدت جهات اعلامية «أن الشركة المنتجة رشحت عدداً من الفنانين لمشاركة علي ربيع في بطولة الفيلم، أبرزهم مي عمر وبيومي فؤاد ومحمد أسامة أوس أوس، وجار التعاقد معهم في حين الاتفاق، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالوهاب.

ومن المقرر انطلاق تصوير فيلم علي ربيع الجديد، نهاية الأسبوع المقبل، حيث ستُصور غالبية الأحداث داخل القاهرة، بينما موعد طرحه في السينمات لم يُحدد بعد.

