مهرجان المسرح العربي 2023 برعاية الملك محمد السادس

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برعاية جلالة الملك محمد السادس تنطلق مساء غد الثلاثاء في الدار البيضاء اعمال الدورة الثالثة عشرة لمهرجان المسرح العربي الذى تنظمه الهيئة العربية للمسرح وسط حضور اكثر من 500 مسرحي من انحاء العالم العربي وكشفت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح عن العروض المسرحية العربية التي تأهلت للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي والتي ستنظم بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2023 بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد تلقيها تقرير اللجنة العربية لمشاهدة واختيار العروض، وسيمثل الكويت في المهرجان المخرج الكويتي القدير سليمان البسام من خلال مسرحية – اي ميديا – التى كانت قد فازت بجائزة افضل عرض وافضل مخرج وممثلة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي وجائزتي افضل اخراج وافضل ممثله في مهرجان قرطاج المسرحي . وكانت هذه اللجنة قد تشكلت من الأساتذة حكيم حرب. الأردن، وسعيد كريمي. المغرب والدكتور معز مرابط. تونس والدكتور علي محمود السوداني. العراق والدكتور يوسف عايدابي. السودان.

هذا وقد استعرضت اللجنة مئتين وثلاثة ملفات، وفق الملف المرفق، تقدم بها المسرحيون من مختلف أرجاء الوطن العربي، وقدمت اللجنة تقريرها الذي اشتمل العروض المتأهلة، وذكرت في التقرير أنها عملت على تطبيق الشروط المعلنة في استمارة التقديم، محتكمة لمعيار الجودة بشكل رئيسي. كما أضافت اللجنة في تقريرها أن اللجنة قد رصدت بعين الاعتزاز عشرات العروض المسرحية التي تستحق الانتباه والتي حملت رؤى إبداعية لافتة، كما سجلت بالتقدير الجهود التي ذهبت باتجاه اجتراح الحلول الفنية المبتكرة، بنفس القدر الذي توجه التقدير للجهود المسرحية التي حرصت على التفاعل الحيوي والإيجابي مع الموروث الثقافي العربي والإنساني بشكل عام.

رئيس اللجنة الدكتور يوسف عايدابي صرح بهذه المناسبة قائلاً: كانت المهمة دقيقة وصعبة إذ إنه لا بد من اختيار ستة عشر عرضاً فقط في مساري المهرجان، وقد وجدت اللجنة مستوى تنافسياً عالياً جعل مسار التنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يحظى بمعظم عروض المهرجان، إذا توزعت العروض في المسارين، بواقع أربعة في المسار الأول (مسار المهرجان) واثني عشر عرضاً في المسار الثاني (مسار الجائزة).

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله وجه التحية للجنة الاختيار التي قامت بمهمة كبيرة ودقيقة، مؤكداً حرص الهيئة الدائم على أن يكون عملها في خدمة المسرح العربي، عملاً جماعياً يشارك فيه المسرحين العرب في صياغة مشهدهم. كما أشاد الأمين العام بمستوى التعاون الكبير الذي تبديه وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، وحول العروض المتأهلة قال اسماعيل عبد الله: الدورة الثالثة عشرة ستشهد سخونة في التنافس ومستويات إبداعية استثنائية، وعروضاً تليق بالبلد المحتضن (المغرب) وجهود الهيئة العربية للمسرح التي تحمل أمانة نبيلة تستقي من رؤى وعطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يتابع تفاصيل برامج هذه الدورة.

أما العروض المشاركة فقد جاءت على النحو التالي : عروض المسار الأول في الدورة 13 من مهرجان المسرح العربي 2023 مسرحية آي ميديا. تأليف وإخراج سليمان البسام. فرقة سليمان البسام. الكويت و مسرحية سوبر ماركت. تأليف داريو فو، إخراج أيمن زيدان، مديرية المسارح والموسيقى. سوريا ومسرحية فاصل زمني، تأليف وإخراج محمود الزغول. الأردن ومسرحية ماذا أفعل هنا بحق الجحيم. تأليف وإخراج كارولين عقاد. فرقة المطبخ. مصر

اما عروض المسار الثاني (جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - النسخة العاشرة) منها مسرحية الجاثوم. تأليف وفاء ابراهيم شاوس. إخراج عبد القادر عزوز. المسرح الوطني الجزائري. الجزائر ومسرحية الروبة. تأليف وإخراج حمادي الوهايبي. مركز الفنون الدرامية والركحية القيروان. تونس ومسرحية أمل. تأليف وإخراج جواد الأسدي. الفرقة الوطنية للتمثيل. العراق ومسرحية أنا الملك. تأليف توفيق الحكيم. إعداد رضا ناجي. معز حمزة. سالمين للإنتاج. تونس. ومسرحية بريندا. تأليف وإخراج أحمد أمين الساهل. ذاكرة القدماء ذاكرة مدينة. المغرب ومسرحية تائهون. تأليف نزار السعيدي عبد الحليم المسعودي. إخراج نزار السعيدي. فنار للإنتاج الفني. تونس ومسرحية حدائق الأسرار. تأليف وإخراج محمد الحر. مسرح أكون. المغرب ومسرحية خلاف. تأليف وإخراج مهند هادي. الفرقة الوطنية للتمثيل. العراق ومسرحية رحل النهار. تأليف اسماعيل عبد الله. إخراج محمد العامري. مسرح الشارقة الوطني. الإمارات ومسرحية شاطارا. تأليف سعيد أبرنوص. إخراج أمين ناسور. ثفسيون للمسرح. المغرب ومسرحية ما تبقى لكم. تأليف غسان كنفاني. إخراج عبد المجيد الهواس. أفروديت.المغرب ومسرحية ميت مات. تأليف وإخراج علي عبد النبي الزيدي. مشغل دنيا للإنتاج الفني. العراق

وكان مهرجان المسرح العربي الذى تنظمة الهيئة العربية للمسرح قد جاب العديد من العواصم العربية ومن بينها بيروت والقاهرة وعمان والكويت والدوحة والجزائر والرباط وتونس بالاضافة الى الشارقة.

