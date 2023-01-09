الإيقاعات التراثية والألحان الشعبية بصوت الخريف والمفتاح في «هَوَّد الليل»

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ضمن الفعاليات العديدة التي يقيمها مركز جابر الثقافي كان الجمهور على موعد مع فعالية مميزة وهي بعنوان «هَوَّد الليل» والتي تعتبر سهرة غنائية مضت بنا إلى زمن الفن الأصيل، واستعيد فيها ألوان متعددة من الفنون الشعبية الكويتية التي استمعنا إليها بأصوات كبار المطربين من بينها السامريات التي اشتهرت بها المغنية الراحلة عايشة المرطة، وغيرها من مختلف الإيقاعات التراثية والألحان الشعبية وفي هذه السهرة التي استضافها المسرح المفتوح استمع الجمهور إلى الأعمال الراسخة في الذاكرة بأصوات اثنين من أبرز نجوم الأغنية الشعبية هما طارق الخُريف وسلطان المفتاح.

وقد شهد الحفل حضوراً جماهيرياً حيث استمع الجمهور الى ألوان متعددة من الفنون الشعبية الكويتية، التي غناها كبار المطربين، بينها السامريات، وغيرها من مختلف الإيقاعات التراثية والألحان الشعبية، واستمتع الحضور الكبير بتلك الأعمال الراسخة في الذاكرة.

ويسعى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، في تلك السهرات والأمسيات الغنائية، إلى إحياء ليالي طربية شكلت جانبًا مُهِمًّا في تراثنا الغنائي المحلي. كما يحرص على تقديم مختلف ألوان الفنون الكويتية سواء فنون بحرية كفن الصوت أو السامري والخماري والنقازي وغيرها، والتي نشأنا عليها أجيالًا وراء أجيال، ولايزال فنانو اليوم يقدمونها بأساليب تناسب العصر مع الحفاظ على الروح المميزة لتلك الأعمال الخالدة.

ويعتبر حفل (هوّد الليل) أول إنتاج رسمي لشركة (CODA)للمايسترو ايوب خضر حيث اكد في تصريح مسبق لجهات اعلامية بان الشركة متخصصة فنيا موسيقيا وان اختيار تقديم حفل غنائي بهذا اللون قد تم لأسباب عدة، أهمها المحافظة على تراثنا الفني من الاندثار، وأيضاً الصرح الثقافي الذي يحتضن الفعالية يلعب دوراً مهماً في منح الأمسية الروح الخاصة بها. إلى جانب هذا كله، الجمهور الكويتي محبّ ومتعطش لمثل هذه الحفلات.

