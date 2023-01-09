يوفنتوس هزم أودينيزي بشق الأنفس

دوليه

تقدم يوفنتوس الى المركز الثاني مؤقتًا وذلك بعدما اقتنص فوزًا بشق الانفاس على ضيفه أودينيزي 1-0 أول من امس، وذلك في منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الايطالي، فيما صعق مونتسا ضيفه إنتر بهدف في الدقائق الاخيرة فارضاً عليه التعادل 2-2. في المباراة الاولى على ملعب أليانز، وقف الفريقان دقيقة صمت قبل المباراة بعد وفاة قائد يوفنتوس السابق جانلوكا فيالي الذي لعب في صفوف «بيانكونيري» بين 1992 و1996 وقاده للفوز بآخر ألقابه الاوروبية قبل ربع قرن. وتحدث زميل فيالي السابق في الفريق جانلوكا بيسوتو لتحية «اسلوبه الراقي» و «مثابرته»، على وقع تصفيق جماهير يوفنتوس التي احتشدت في مدرجات ملعب «أليانز» رافعة يافطات في ذكرى فيالي كتب عليها «وداعاً أيها القائد، نتمنى لك رحلة سعيدة».

ويدين يوفي بفوزه الى قائده البرازيلي دانيلو (86) الذي سجّل هدفًا قاتلا هو الاول له هذا الموسم، أهدى فيه فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الفوز الثامن تواليًا في الـ «سيري أ». ورفع فريق «السيدة العجوز» رصيده إلى 37 نقطة، مستغلا تعثر انتر ليوسّع الفارق معه الى 3 نقاط. فيما قلّص الفارق مع نابولي المتصدر الى أربع نقاط.

وتجمد رصيد أودينيزي الذي كان قاب قوسين او ادنى من انتزاع نقطة ثمينة من معقل يوفنتوس، عند 25 نقطة في المركز الثامن. كما فشل أودينيزي الذي غاب عنه لاعبه الاسباني جيرار دولوفو في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة تواليًا. وجاء فوز يوفنتوس في افضل توقيت قبل اقل من اسبوع على المواجهة النارية المرتقبة امام نابولي على ملعب الاخير.

وقال أليغري في تصريح لشبكة «دازن» للبث التدفقي عن المواجهة المرتقبة أمام نابولي «ستكون مباراة جيدة، لكن دعونا نتقدم خطوة واحدة في كل مرة. لا يزال نابولي المرشح الأوفر حظًا للسكوديتو لأنه يحتفظ بفارق كبير في الصدارة». وأضاف «يجب أن نواصل العمل في صمت لأننا انطلقنا في الدوري متأخرين».

وتلقى إنتر صفعة قوية بتعادله امام مونتسا 2-2 بعدما سجّل الاخير هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع للشوط الثاني. وفشل «نيراتسوري» في التساوي مع ميلان في المركز الثالث وبقي رابعًا برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن «روسونيري»، علمًا انّ الأخير يملك فرصة الابتعاد عن غريمه بفارق خمس نقاط والعودة للمركز الثاني. في المقابل، تقدم مونتسا الى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وسجّل هدفي انتر كل من ماتيو دارميان (10) وبطل العالم الارجنتيني لاوتارو مارتينيس (22) فيما احرز باتريك تشيوريا (11) ولوكاس كالديرولا (90+3) هدفي مونتسا. وجاء الشوط الاول قمة في الاثارة والندية، وتُرجم بتسجيل ثلاثة اهداف، وبدأ الضيوف اللقاء بشكل رائع إذ منحه دارميان التقدم من هجمة جماعية (10). لكنّ الرد جاء بعد دقيقة واحدة من انهاء رائع لتشيوريا معادلا النتيجة لاصحاب الارض الذين حصلوا بعدها على فرص عدّة لانتزاع التقدم. غير انّ مارتينيس نجح في استغلال خطأ فادح للمدافع الاسباني بابلو ماري بعدما سرق الكرة منه من امام المرمى وسجل بسهولة (22). وحفل الشوط الثاني بالاثارة والفرص المتبادلة، الا انّ «نيراتسوري» ظلّ متقدمًا، قبل أن يهدر أفضليته برأسية كالدريولا اثر تمريرة تشيوريا (90+3).

وحقق فيورنتينا فوزا قاتلاً على ضيفه ساسوولو 2-1.

وحقّق فيورنتينا فوزه الاول بعد مباراتين عقب تعادله امام مونتسا 1-1 في الجولة الماضية وخسارته امام ميلان في الجولة 15، فيما بقي ساسوولو من دون فوز للمباراة السادسة تواليًا.

