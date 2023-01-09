تعادل ليفربول وفوز توتنهام في كأس إنكلترا

دوليه

تعادل ليفربول بصعوبة مع ولفرهامبتون 2-2، فيما قاد الهداف هاري كاين فريقه توتنهام للفوز على بورتسموث من الدرجة الثالثة 1-0 والتأهل الى الدور الرابع في كأس انكلترا أول من أمس، كما رافقه ليستر سيتي الفائز باللقب في عام 2021 بفوز صعب على جيلينغهام المغمور بالنتيجة عينها. في المباراة الأولى تعادل ليفربول وضيفه ولفرهامبتون بهدفين لكل منهما لتتجه المواجهة إلى الإعادة على أرض وولفرهامبتون لحسم المتأهل إلى الدور الرابع. وخرجت المباراة مثيرة وعامرة بالندية بين الفريقين وشهدت اللجوء لتقنية الفيديو «فار» في أكثر من مناسبة حيث تقدم غونسالو غيديس لوولفرهامبتون في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل داروين نونيز لليفربول في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني تقدم ليفربول عن طريق محمد صلاح ثم تمكن هوانغ هي تشان من التعادل في الدقيقة 67. وافتتح وولفرهامبتون التسجيل بعد خطأ من الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي ارسل كرة إلى البرتغالي غونسالو غيديش سددها في الشباك (26). وعوض المهاجم نونيز خطأ حارسه بإدراكه التعادل بعد تمريرة من ترنت ألكسندر-أرنولد تابعها تسديدة بينية في شباك الحارس المونتينيغري ماتيا ساركيتش. ومع انطلاق الشوط الثاني، ضاعف صلاح الذي كان في موقف تسلل النتيجة بعد تمريرة من خاكبو حولها البرتغالي توتي غوميش برأسه كاسراً مصيدة التسلل، إلى المصري المنفرد داخل المنطقة فسيطر عليها وسددها في الشباك (52). وتكفل البديلان المرر البرازيلي ماتيوس كونيا والهداف الكوري الجنوبي هو-تشان هوانغ في هدف التعادل، بعدما سدد الأخير كرة اصطدمت بالمدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه وعادت إليه ليحولها في المرمى بين قدمي أليسون (66). واعتقد وولفرهامبتون أنه وجه ضربة قاضية إلى ليفربول، إلا أن حكم الفيديو المساعد «فار» أشار إلى حالة تسلل حين سجل غوميش هدفاً (81). وفي يوم مليء بالإثارة في الدور الثالث، عاد ساوثمبتون من الخلف ليهزم كريستال بالاس 2-1. من جانبه خاض المدرب الايطالي انتونيو كونتي اللقاء بعد اجراء سلسلة تعديلات على تشكيلته، بيد انّ خط الهجوم بقي بقيادة الثنائي الناري كاين والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون. وتمكن كين المتألق من تسجيل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 50، بعدما تلقى الكرة على مشارف المنطقة قبل ان يسدد كرة مقوسة في مرمى الحارس جوش غريفيث. وسبيرز، الذي سبق أن فاز بالمسابقة ثماني مرات، لم يتمكن من الخروج باكثر من هدف، الا انّه حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء ليفوز 1-0. كما تغلب بريستون على هادرسفيلد 3-1، فيما هزم ريدينغ نظيره واتفورد 2-0. وكان مان يونايتد هزم ايفرتون 3-1 الجمعة.

