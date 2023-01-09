مرسيليا يتقدم في كأس فرنسا

دوليه

نجح مارسيليا في التأهل إلى دور الـ32 من كأس فرنسا عقب تغلبه على مستضيفه فريق إيير بهدفين دون رد أول من أمس في دور الـ64 من البطولة. وافتتح أليكسيس سانشيز التسجيل لمرسيليا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء قبل أن يضيف بامبا دينغ الهدف الثاني في الدقيقة 70. وتأهل ليون إلى الدور نفسه بتغلبه على متز من الدرجة الثانية 2-1. سجّل هدفي ليون كل من برادلي باركولا (60) وفالي كاندي (77 خطأ في مرماه)، وللخاسر الغامبي أبلي جالو (64). وحقّق ستراسبورغ من الدرجة السادسة فوزا صادماً على حساب كليرمون الذي يخوض حالياً غمار الدوري الفرنسي «ليغ1» بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وفي مباريات أخرى، تغلب لونس على لينا مونتليري من الدرجة الخامسة 2-0، وبريست على أفرانش 2-0، وباستيا على ايفرو بركلات الترجيح 4-3 بعد بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وراسينغ كلوب دي غراس على لا تامبونايسي 1-0. وأقصي نيس، وصيف بطل المسابقة في الموسم الماضي، بخسارته أمام لو بوي من الدرجة الثالثة 0-1. وسجّل هدف الفوز للفريق المغمور والمهدّد بالهبوط اللاعب التونسي-الفرنسي محمد بن فرج (3). وودّع أيضا موناكو المسابقة بخسارة مفاجئة أمام روديز من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 5-1 بعد التعادل 2-2. وخرج رين منتصراً من مواجهته الصعبة أمام مضيفه بوردو المنقوص عددياً 2-1. وسجّل للفائز كل من بنجامان بوريغو (23) والبلجيكي جيريمي دوكو (53)، فيما احرز هدف الخاسر النيجيري جوش ماجا (45). وكمل بوردو اللقاء من الدقيقة 60 بعشرة لاعبين اثر طرد الكاميروني مالكوم بوكيلي مبوتو.

