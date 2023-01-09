أنشيلوتي مستاء من الهزيمة

دوليه

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن استيائه من الخسارة 1-2 خلال مواجهة فياريال، أول من أمس ضمن الجولة 16 من الدوري، على ملعب «لاسيراميكا».

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، عقب المباراة: «لقد كانت مباراة صعبة، عقدنا الأمور على أنفسنا بعض الشيء، حيث لم ندافع جيدا وارتكبنا العديد من الأخطاء في البداية، لم نبدأ العام بشكل جيد مثلما حدث العام الماضي». وأضاف: «لقد ارتكبنا الأخطاء، ويجب أن نقرأ الموقف بشكل أفضل، فحين يضغط الخصم يجب أن نلعب الكرات الطويلة». وتابع: «اعتمدت على ميليتاو كظهير أيمن، فقد لعب في هذا المركز بشكل جيد مع منتخب البرازيل، صحيح أن لوكاس فاسكيز معتاد على المركز، لكنه لعب المباراة السابقة بأكملها وكان منهكا، ففضلت أن أعتمد على لاعب جديد، والجزء الدفاعي كان خطأ الفريق بأكمله، ويجب علينا التركيز». وواصل: «أردت زيادة الطاقة للفريق بالتغييرات، حاولنا تسجيل هدف التعادل، لكن لم نتمكن من ذلك، علينا أن نتطلع إلى الأمام». وبخصوص احتساب ركلة جزاء لكل فريق في اللقاء، أتم: «علينا أن نتعود على هذا، فحين توجد لمسات يد في المنطقة تحتسب ركلة جزاء، وإذا كان القرار لي، فلا يمكن احتساب الركلة الأولى أو الثانية». وبهذا الانتصار، رفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 38 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة.

