تشلسي تعاقد مع سانتوس وفوفانا

دوليه

أعلن تشلسي الإنكليزي أول من امس تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي الشاب أندري سانتوس من فاسكو دي غاما والمهاجم الإيفواري الدولي الشاب دافيد داترو فوفانا من مولده النرويجي لستة أعوام ونصف مع خيار التمديد لعام إضافي. وساهم سانتوس البالغ 18 عاماً في ترفيع فريقه الموسم الماضي إلى دوري النخبة، بحلوله ثالثاً في دوري الدرجة الثانية، حيث خاض 33 مباراة وسجل 8 أهداف. وقال سانتوس المولود في ريو دي جانيرو والذي حمل ألوان منتخب البرازيل تحت 20 سنة «هذه فرصة كبيرة لي. اللاعبون جيدون وأنا سعيد للتواجد هنا». بدوره، وصل فوفانا البالغ 20 عاماً إلى النرويج في فبراير 2021، وسجل 24 هدفاً في 65 مباراة مع مولده قبل تعاقده مع الفريق الإنكليزي. وقال اللاعب الدولي الإيفواري في بيان لناديه الجديد «سعيد للتوقيع مع نادي أحلامي».