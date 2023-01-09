مانشيني عن فيالي: فقدت شقيقاً

دوليه

أكد المهاجم الدولي السابق ومدرب إيطاليا الحالي روبرتو مانشيني انه فقد «شقيقاً» بوفاة زميله السابق وصديقه جانلوكا فيالي الجمعة عن 58 عاماً بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، في تصريحات نشرتها «كورييري ديلو سبورت» أول من أمس. وقال مانشيني للصحيفة الرياضية «بعد أيام قليلة من وداع (الصربي) سينيشا (ميهايلوفيتش في 16 ديسمبر) فقدت شقيقاً آخر. وحتى شقيقاً صغيراً، كما كنت أحب أن أناديه، لأننا التقينا في سن 16 عاماً ولم نفترق مجدداً». وأضاف مشيراً إلى مسيرتيهما معاً «كل هذا معاً: فرق الشباب لإيطاليا، المنتخب الوطني، سمبدوريا، الأفراح، الأحزان، الانتصارات والهزائم. ثم أمسيتي ويمبلي»، حين خسرا كلاعبين مع سمبدوريا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1992، ثم فازا في نهائي أمم أوروبا عام 2021 على رأس المنتخب الإيطالي. وانضم فيالي إلى طاقم المنتخب كرئيس للوفد الإيطالي في عام 2019 عندما كان يصارع سرطان البنكرياس. وخلال 8 أعوام تشاركا خلالها قميص سمبدوريا، فاز الثنائي بلقب الـ «سيري أ» عام 1991، وكأس الكؤوس الاوروبية (1989-1990) وكأس إيطاليا 3 مرات.