حمد بن خليفة يشيد بالتنظيم ويشكر الحكومة العراقية

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تقدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وللشعب العراقي ولأحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي وأسعد العيداني محافظ البصرة وعدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الجهود التي بذلت من الجميع لتنظيم خليجي 25 في البصرة.

وأشاد بن خليفة بالبطولة وبحفل الافتتاح المبهر الذي شاهدته الجماهير في استاد البصرة الدولي وما تضمنه من فقرات تاريخية وفنية رائعة، مشيداً أيضاً بالجوانب التنظيمية التي قامت بها اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد العراقي لكرة القدم في التحضير والإعداد لهذه البطولة من كافة الجوانب.

وأكد: «نحن على دراية بأن كافة البطولات في العالم توجد فيها سلبيات وإيجابيات ولكن دائماً ما يتم تعزيز الإيجابيات ووضع الحلول للسلبيات من أجل عدم تكرارها ونحن نتمنى من الجميع عدم الالتفات إلى السلبيات ومحاولة تفاديها لدعم الاتحاد العراقي لكرة القدم».

وأضاف: «إن البداية الفنية كانت متوسطة المستوى ولم تصل إلى المستوى المطلوب وهذا أمر طبيعي مع بداية كل بطولة، ونتمنى في الجولات القادمة أن يكون المستوى الفني أعلى من قبل كافة المنتخبات الخليجية».

وأثنى على الجماهير العراقية «التي نعتبرها الداعم الرئيسي للبطولة والتي حرصت على حضور كافة المباريات سواءً التي أقيمت في استاد البصرة أو ملعب الميناء وهذا دليل على عشق الجماهير العراقية للعبة كرة القدم» .

