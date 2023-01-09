كاساس: سنغير أسلوبنا

دوليه

قال الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق إن فريقه مطالب بتغيير أسلوبه وصنع خطورة عندما يواجه السعودية اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أن التعادل في المباراة السابقة أمام عمان (0-0) لا يعني الخسارة، مؤكداً أن الفوز بلقب البطولة أمر مهم جداً يسعى الجميع لتحقيقه وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح «إذا فزنا في كأس الخليج لن نكون أبطال العالم، وإذا خسرنا لن نكون أسوأ فريق»، مضيفاً: «أنا سعيد بالأداء الفني للمنتخب العراقي، في المباراة الأولى قدمنا مباراة جيدة واقتربنا من الفوز، وتتبقى لنا مباراة يمكننا الفوز بها». وتابع: «أداء اللاعبين يرضيني فقد طبقوا الواجبات التي طلبتها منهم أمام عمان، ونحن نلعب من دون أي ضغوطات لأن مشروعنا مع المنتخب العراقي بعيد الأمد». وشدد: «يجب علينا تغيير العديد من الأشياء في المنتخب العراقي. تكلمت مع اللاعبين بهذا الخصوص، من أجل الالتزام بالتغذية والنظام ككل». وختم: «من المستحيل أن أختار 11 لاعبا يتفق عليهم جميع الشعب العراقي، الفرصة ستكون سانحة للاعب الجاهز فنيا وبدنيا».

