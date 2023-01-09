الرويعي: لا نخشى أحداً

دوليه

ذكر المدرب المساعد للمنتخب السعودي أحمد الرويعي أن فريقه لا يخشى مواجهة العراق مستضيف البطولة اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وقال خلال المؤتمر الصحافي: «لاشك أن مواجهة العراق صعبة جداً، لكن الكل لديه الطموح، ونحن بكامل الاستعداد ونحترم الجميع، ونطمح لتقديم مباراة متميزة تشرف الكرة الخليجية». وأضاف: «بين كل مباراتين يومان فقط، والكل يغير في اللاعبين، نحن بحاجة للجميع وكلهم أكفاء، ولا نخشى أحدا، لكل مباراة ظروفها، قادرون على تخطي أية عقبة لتحقيق هدفنا». وتابع: «نعتبر اللاعبين كلهم نجوما، لا يوجد ما يسمى منتخبا رديفا، الجمهور العراقي سيكون نقطة قوة تضفي الإثارة على المباراة». وأردف: «قرأنا كل المنتخبات وطموحنا اللقب مثل الجميع، ولكن هذا شيء صعب إذا ما أخذنا كل لقاء على حدة»، مؤكداً أن تصحيح الأخطاء يحتاج وقتاً وأن اللاعبين ينقصهم الانسجام فقط.

