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دوليه

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الرويعي: لا نخشى أحداً


ذكر المدرب المساعد للمنتخب السعودي أحمد الرويعي أن فريقه لا يخشى مواجهة العراق مستضيف البطولة اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وقال خلال المؤتمر الصحافي: «لاشك أن مواجهة العراق صعبة جداً، لكن الكل لديه الطموح، ونحن بكامل الاستعداد ونحترم الجميع، ونطمح لتقديم مباراة متميزة تشرف الكرة الخليجية». وأضاف: «بين كل مباراتين يومان فقط، والكل يغير في اللاعبين، نحن بحاجة للجميع وكلهم أكفاء، ولا نخشى أحدا، لكل مباراة ظروفها، قادرون على تخطي أية عقبة لتحقيق هدفنا». وتابع: «نعتبر اللاعبين كلهم نجوما، لا يوجد ما يسمى منتخبا رديفا، الجمهور العراقي سيكون نقطة قوة تضفي الإثارة على المباراة». وأردف: «قرأنا كل المنتخبات وطموحنا اللقب مثل الجميع، ولكن هذا شيء صعب إذا ما أخذنا كل لقاء على حدة»، مؤكداً أن تصحيح الأخطاء يحتاج وقتاً وأن اللاعبين ينقصهم الانسجام فقط.


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