جمالي يقود عمان واليمن

دوليه

أعلنت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي، خليجي زين 25، الطاقمين التحكيميين لمباراتي اليوم ضمن الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى، حيث يدير اللقاء الأول الذي يجمع عمان مع اليمن على ملعب البصرة الدولي الساعة الرابعة والربع، الطاقم الكويتي بقيادة عبدالله جمالي حكما للساحة، يساعده، عبدالهادي العنزي حكما مساعدا أول، وسيد علي سيد علي مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الأوزبكي تاتناشيف ليجيز، وتم تعيين المغربي رضوان جيد حكما للفيديو المساعد، يعاونه الكويتي هاشم إبراهيم، ومقيم الحكام الإماراتي حمد المزروعي. وسيدير المباراة الثانية التي تجمع السعودية والعراق، على ذات الملعب في السابعة والربع، طاقم إماراتي بقيادة عادل النقبي حكما للساحة ويعاونه علي النعيمي، وسبيت عبيد العلي، والحكم الرابع الصيني ما نينج، وعلى الفيديو المساعد القطري عبدالله المري، يساعده الإماراتي أحمد عيسى درويش، والمقيم من فيفا إسماعيل الحافي.

