إيفانكوفيتش: تنتظرنا مباراة صعبة

دوليه

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان جاهزية فريقه لمواجهة اليمن اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وقال برانكو في المؤتمر الصحافي: «تنتظرنا مباراة صعبة ومعقدة أمام اليمن، ستكون حاسمة بالنسبة لنا حال أردنا اجتياز دور المجموعات». وأضاف: «كل لقاء مهم وفرصة جديدة للوصول إلى الهدف، نحن على الورق أفضل، لكن لا يمكن التقليل من المنافس، وسنقدم أفضل أداء، وحذرنا اللاعبين بشدة من التهاون أمام الخصم، خاصة مع الوهلة الأولى من اللقاء». وختم: «اليمن خلق فرصا كثيرة أمام السعودية بالجولة الماضية، رغم الخسارة (2-0)، وعلينا الاستعداد لكافة السيناريوهات، وسنحافظ على تركيزنا لتحقيق الفوز، حيث نأمل في اقتناص بطاقة التأهل للدور المقبل، بعد التعادل مع العراق».

