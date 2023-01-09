سوكوب: يجب أن نلعب بندية

دوليه

اعترف التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرب منتخب اليمن بصعوبة مواجهة عمان اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وقال سوكوب في المؤتمر الصحافي: «نتوقع مباراة صعبة أمام منتخب قوي، يعد أحد المرشحين للفوز بالبطولة». وأضاف: «خسروا بصعوبة أمام ألمانيا، قبل كأس العالم، ويملكون فريقا رائعا، ولا يستقبلون أهدافا كثيرة». وزاد: «بالنسبة لنا يجب أن نلعب بندية ونستغل الفرص، ونملك لاعبين جيدين، ونسعى إلى تقديم مستوى كبيرا». وتابع: «خلقنا فرصا أمام السعودية وأضعناها، ولا نريد تكرار ذلك أمام عمان.. أرقام مباراتنا أمام الأخضر، تتشابه مع أرقام المغرب ضد البرتغال في كأس العالم». وأردف: «تم تحليل نقاط القوة والضعف في مواجهة السعودية، والمباريات الأولى يصاحبها التوتر، عكس مباراة عمان القادمة، التي ستكون عكس ذلك».

واستطرد: «أرجوكم توقفوا عن تضخيم تصريحاتي، الظروف المحيطة بكرة القدم اليمنية مختلفة، أعطوني الدوري المحترف وإمكانات الدول الأخرى، وحاسبوني بعدها».

