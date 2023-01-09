بينتو: مواجهة الإمارات حاسمة

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أكد البرتغالي روي بينتو مدرب الأزرق أن المباراة المقبلة أمام الإمارات ستكون حاسمة في مشوار الفريق في خليجي 25 وذلك بعد الخسارة أمام قطر 0-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. وتذيل الأزرق جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الإمارات التي خسرت كذلك مباراتها الأولى أمام البحرين 1-2.

وقال بينتو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة إن الأزرق حاول خلال الدقائق العشرة الأولى فرض سيطرته على المباراة وتطبيق ما تدرب عليه اللاعبين في التمرينات الأخيرة، مشيراً إلى أن الأداء تحسن في الشوط الثاني وسنحت للمهاجين فرصاً عدة فشلوا في ترجمتها لأهداف.

وأضاف: سنحاول معالجة مشاكل الفربق، إذا استطاع الفريق خلق الفرص يستطيع التسجيل، بشكل كبير، قطر فازت ولكن الحظ ساعدهم كثيرا في الهدف الأول. وطالب المدرب البرتغالي لاعبيه بنسيان ما حدث في مباراة قطر والعمل على تلافي الأخطاء فلا مجال للأخطاء في المباراة المقبلة.

وختم: رسالتنا للاعبين دائما إيجابية، ونثق في إمكانيات اللاعبين، ونسعى لتقديم الأفضل في المستقبل، الفريق مر بمرحلة غير جيدة من تذبذب المستوى، وأنا توليت المهمة من شهرين وأحتاج وقتا لترك بصمة.

