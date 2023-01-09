«الإعلامية» تشيد بحفل الافتتاح

محلية

أشادت اللجنة الإعلامية للبطولة بحفل الافتتاح المميز الذي أقيم الجمعة الماضي على ستاد البصرة الدولي وذلك خلل اجتماعها الثالث الذي عقد أمس برئاسة أحمد عودة الموسوي وبحضور خالد مبارك الكواري نائب رئيس اللجنة الإعلامية. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة سطام السهلي ومعاذ الخميسي وسالم النقبي وفيصل الطويهر وأحمد ميرزا ويونس الغافري، وعبد الرحمن العبد الجبار مسؤول التواصل الاجتماعي ويوسف فعل ممثل الاتحاد العراقي وبلال مصطفى مقرر اللجنة. في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالأعضاء وموجهاً شكره الكبير لدعمهم إنجاح البطولة، كما تحدث خالد الكواري نيابة عن الأعضاء موجهاً كل التحية والتقدير للأخوة في الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية وكافة الأجهزة والمؤسسات على جهودهم الكبيرة لاسيما في حفل الافتتاح المبهر الذي قدم لوحات تاريخية ورسائل رائعة ذات مضامين عظيمة بالغة التأثير. وعقب ذلك ناقش الحضور جدول أعمال الاجتماع المتضمن التصديق على محضر الاجتماع الثاني، وما تلاه من مناقشة البنود المُدرجة، حيث تم الاطلاع على التقارير والملاحظات الإعلامية لمباريات الجولة الأولى. وتم الحديث عن كافة الأمور الإعلامية الأخرى ذات الصلة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المستجدة فيما يتعلق بالأمور التنظيمية الأخرى سواءً للمباريات أو المؤتمرات الصحافية.