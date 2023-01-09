حرم: كان يمكننا الخروج بنتيجة أكبر

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أكد لاعب المنتخب البحريني علي حرم أن الأحمر كان يمكنه الخروج بنتيجة أكبر من 2-1 في لقائه الأول بالبطولة أمام الإمارات أول من أمس، موضعاً أن منتخب بلاده حقق الأهم في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب الخليجي. وقال: كان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر لولا الفرص المهدرة، هذا أمر وارد إضاعة الفرص.. وعلينا التركيز بشكل مضاعف في المواجهات القادمة واستغلالها بالشكل المطلوب. وتابع: الشوط الأول حصلنا على فرص محققة، ولكن لم يكن الأداء المطلوب، ولكن مع بداية الشوط الثاني طبقنا تعليمات المدرب بشكل أفضل بكثير من الشوط الأول، وظهرنا بروح قتالية عالية واستغللنا فرصتين في المباراة وسجلنا الهدفين. وواصل: تركيزنا الآن سينصب نحو اللقاء القادم أمام قطر، وسنطمح في تحقيق النتيجة الإيجابية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.. نحن نسير خطوة بخطوة نحو المحافظة على اللقب ولكل مباراة ظروفها الخاصة، وسندخل المواجهة القادمة بقوة من أجل الفوز.