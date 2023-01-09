الإعلام الإماراتي ينتقد «الأبيض» بعد الخسارة أمام البحرين

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وجهت الصحف الإماراتية الصدارة أمس انتقادات واسعة لمنتخب بلادها بعد الخسارة أمام البحرين 1-2 أول من أمس في الجولة الأولى من المجموعة الثانية. وجاء عنوان صحيفة الاتحاد هادئا: الأبيض يخسر ضربة البداية في خليجي 25، وكذلك عنوان صحيفة البيان: الأبيض يتعثر أمام البحرين. وحملت صحيفة الإمارات اليوم، العديد من الانتقادات للأبيض، على غرار: وضع نفسه في مفترق طرق بعد الهزيمة أمام البحرين، والمنتخب يخسر الأداء والنتيجة، ويدفع ثمن الأخطاء والمهاجم الوهمي. وتضمنت أيضا: معاناة المنتخب الدفاعية لا تتوقف، وخط الوسط الحلقة الأضعف، والدفع بالمهاجم كايو كانيدو في وظيفة المهاجم بمثابة مفاجأة، وهجمات الأبيض لم ترتق إلى مستوى الخطورة المتوقعة. فيما تصدر صحيفة الخليج: منتخبنا سيطرة بلا بركة، والأبيض يفتتح مشوار خليجي 25 بالسقوط أمام البحرين. وانتقدت كذلك القنوات الرياضية الإماراتية، أداء وخسارة الأبيض، ووجهت أغلب سهام النقد إلى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا. وقال المحلل الرياضي في قنوات أبوظبي الرياضية موسى عباس: أروابارينا لا يستقر على تشكيلة، والحزن لا يفيد، ولا بد من تحمل المسؤولية. وأضاف المحلل العماني طلال العامري: أستغرب استبعاد علي مبخوت، أفضل لاعب في الخليج. وزاد البحريني رياض الذوادي: هل هذه قدرة مدرب يمكن بناء مستقبل الكرة الإماراتية عليه؟ نصف ساعة حماس وقتال، وساعة بلا أداء ولا أفكار. وذكر السعودي فهد الهريفي: المنتخب يحتاج إلى علي مبخوت، وأروابارينا يركز كثيرا على اللاعبين الحركيين المهاريين، والمدرب يخترع كثيرا ويبدل المراكز. وفي قنوات دبي الرياضية، قال المحلل محسن مصبح: نوعية لاعبي الإمارات ليست مثل نوعية اللاعب السعودي، وأضاف ساخرا رأينا أمام البحرين، منظومة المنتخب التي لا تتناسب مع علي مبخوت. وفي قناة الشارقة الرياضية، علق المحلل الكروي حميد يوسف: المدرب يتحمل المسؤولية في المقام الأول، والأداء متفاوت أمام البحرين، وكان يجب أن يستثمر أفضليته في بعض فترات المباراة بتسجيل هدف. وأضاف بخيت سعد: منتخب البحرين حصل على 3 نقاط مستحقة، (الأبيض) سيطر على الكرة في البداية، لكنه بلا أنياب. وصرح عصام عبد الله: كنا نأمل أن يظهر منتخبنا بشكل أفضل أمام البحرين، لكن ما حدث مع (الأبيض) كان متوقعا.

