كاظمة والقادسية في «السلة»

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يلتقي اليوم كاظمة الثاني مع القادسية الثالث في 07:15 على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة 11 من الدوري التمهيدي في دوري كرة السلة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع العربي مع الشباب في 05:15.

وقبل الجولة الحالية يتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، يليه كاظمة والقادسية 16 نقطه لكل منهما، ثم الجهراء والقرين 14 نقطة، ثم العربي والصليبيخات 13 نقطة، يليهما النصر والشباب 12 نقطة، ثم اليرموك 11 نقطة، واخيراً التضامن 9 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام بلاي اوف من ثلاث مواجهات في نصف النهائي. وضمنت فرق الكويت وكاظمة والقادسية تأهلها إلى الدور الثاني، فيما ما زال الصراع مشتعلاً على البطاقات الثلاثة المتبقية بين الجهراء والقرين والعربي والصليبخات وبصورة أقل النصر والشباب. ورغم أن البرتقالي والأصفر ضمنا تأهلهما إلى الدول التالي إلا أن مواجهة اليوم تعتبر هامة لكليهما من أجل تعزيز موقعها في المركز الثاني. ويختتم القادسية بمبارة اليوم مواجهاته في الدور التمهيدي بينما سيلعب البرتقالي مباراة هامة أيضا أمام الكويت المتصدر في ختام الدور التمهيدي. وانهزم القادسية مرتين قبل مباراة اليوم أمام العربي والكويت، فيما يذق كاظمة طعم الهزيمة لغاية الأن.

وفي المباراة الثانية ستكون الاثارة على أشدها بين العربي والشباب إذ يسعى الأول إلى تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور الثاني مع الستة الأوائل، بينما يريد الثاني المحافظة على آماله حتى نهاية البطولة.

