طه: استراتيجية «المدرسي» في الطريق الصحيح

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أكد البحريني نبيل طه المحاضر الدولي لكرة اليد ان الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم يسير في الطريق الصحيح لأعداد ديل جديد وتوفير نواه جيدة للمنتخبات الوطنية في العديد من الالعاب وليس كرة اليد فقط بوضع استراتيجية متميزة تمتد لمدة خمس سنوات 2021 – 2026 (مواهبنا في مدارسنا) تضم العديد من الجوانب والاهداف التي ظهرت خلال فترة قصيرة بعد ان اصبحت واقع سيساهم في تطوير الرياضة الكويتية، جاء ذلك خلال زيارته للاتحاد وكان في استقباله فيصل المقصيد رئيس الاتحاد ووليد عايش نائب الرئيس والدكتور احمد الحمدان الامين العام والدكتور على الضاحي الامين العام المساعد سمحة العجمي رئيس اللجنة الفنية لكرة اليد بنات بالاتحاد.

وقال طه: اطلعت على الاستراتيجية التي وضعها مسؤولي الاتحاد المدرسي مواهبنا في مدارسنا 2021 – 2026 واعتقد انها استراتيجية متميزة لاحتوائها على العديد من الجوانب العلمية والتعليمية والفنية وتأتي ضمن رؤية مستقبلية كون الرياضة المدرسية هي البداية الصحيحة لدعم الاندية والمنتخبات باللاعبين الموهوبين الذين يحتاجون الى رعاية وهذا ما يحققه القائمين على الاتحاد المدرسي.

وأضاف قائلا: المنطقة الخليجية بصفة عامة في حاجة الى توظيف العلم لصالح الميدان وهذا ما تحقق في استراتيجية الاتحاد الكويتي المدرسي والتي يتم العمل عليها بشكل ميداني سيساهم في ايجاد مخرجات متميزة في الفترة المقبلة تجعل الرياضة الكويتية في الصدارة وليس كرة اليد فقط. واشار الى ان كل عمل جيد يحتاج الى الوقت حتى يظهر ويحقق النتائج التي يتطلع لها الجميع بجانب ان كل عمل مميز يحتاج الى نوعية وما يتوفر في الاستراتيجية العلمية.

وفي نفس السياق بين وليد عايش نائب رئيس الاتحاد المدرسي ان زيارة طه للاتحاد والاجتماع بالمسؤولين يعد دعم حقيقي لمجلس ادارة الاتحاد وكافة اللجان العاملة نظرا لخبرته الطويلة في المجال الرياضي والذي يأتي في مقدمة المحاضرين الدوليين ليس على المستوي الخليجي ولكن على المستويين الاسيوي والدولي، وقال: الزيارة جاءت من باب سعي الاتحاد الى تطوير الكوادر التدريبية والادارية واشادة طه بالخطوات التي اقبل عليها الاتحاد تعد دافع كبير لكافة الكوادر على تحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في مصلحة الرياضة الكويتية.

من جانبها اكدت سمحة العجمي رئيس اللجنة الفنية لكرة اليد بنات على ان د. نبيل طه قيمة كبيرة لكرة اليد الخليجية وزيارته للاتحاد المدرسي والاطلاع على استراتيجية التي وضعها مجلس الادارة والتي اشاد بها يدفعنا الي مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة، وقالت: نتطلع الى ايجاد منتخب لكرة اليد الكويتية من العنصر النسائي وايضا منتخبات للأعمار السنية واستراتيجية الاتحاد المدرسي سيجني ثمارها خلال الفترات المقبلة.

