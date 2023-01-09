العربي تعاقد مع الصرارفي

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أعلن النادي العربي الكويتي تعاقده التونسي بسام الصرارفي في صفقة انتقال حر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وذكر العربي في حسابه أن الصرار يلعب في مركز الجناح الأيمن ومثل سابقا أندية الإفريقي التونسي، نيس الفرنسي وزولت فاريجيم البلجيكي. وكان الصرارفي (25 عاما) بدأ مشواره الكروي في النادي الإفريقي وعزز صفوف الفريق الأول خلال الفترة من 2015 إلى 2017.

ولعب الصرارفي مع الأفريقي 28 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وتوج معه بكأس تونس قبل أن يغادره في يناير2017، لينضم إلى نيس الفرنسي، بعقد يمتد إلى 2021 مقابل مليون و500 الف يورو.

ولعب بسام الصرارفي مع نيس 69 مباراة ليغادره في يناير 2020، للالتحاق بنادي زولت فاريجيم البلجيكي والذي لعب معه 37 مباراة. وكان الصرارفي قريبا من العودة إلى الدوري التونسي هذا الموسم من بوابة الاتحاد المنستيري، لكن الصفقة تعطلت في أغسطس الماضي بسبب الاختلاف على المقابل المادي بين الطرفين. يذكر أن بسام الصرارفي مثّل منتخب تونس الأول في مايو 2017 وخاض مع نسور قرطاج 15 مباراة.

