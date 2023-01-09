ختام الأولمبياد الخاص لألعاب القوى

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نظم الاولمبياد الخاص الكويتي مسابقات العاب القوى للاعبين ذوي الاعاقة الذهنية برعاية الهيئة العامة للرياضة بمشاركة 67 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 جهة من الاندية والمدارس والمؤسسات على مدى يومين بمضمار وميدان الاتحاد الكويتي لالعاب القوى. واقيم ختام المسابقات بحضور حامد الهزيم نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة وهناء الزواوي رئيس مجلس ادارة الاولمبياد الخاص الكويتي وهدى الخالدي نائب رئيس مجلس ادارة نادي الطموح وصديقة الانصاري امين السر العام وفهد السهلىيعضو مجلس ادارة النادي.

واشاد الهزيم بالمستوى الفني والتنظيمي واجواء المسابقات وجهود الاولمبياد الخاص الكويتي لتهيئة البيئة الملائمة لهذه الشريحة من ابنائنا لممارسة الرياضة والمنافسة، وثمن جهود الاولمبياد الخاص الكويتى ونادى الطموح الرياضى فى الارتقاء بالمستوى الرياضي لذوي الاعاقة الذهنية وصقل قدرات لاعبيه في جميع المسابقات الرياضية الذى كان من ثماره توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتحقيق العديد من الانجازات الاقليمية والدولية المشرفة. من جانبها، أكدت هناء الزواوي رئيسة مجلس ادارة الاولمبياد الخاص الكويتى حرص الاولمبياد الخاص على اقامة هذه المسابقات لمنح فرصة ممارسة الرياضة لأبنائنا وبناتنا، بالاضافة الى اكتشاف العناصر المميزة لضمهم لصفوف المنتخب وتأهيلهم للمشاركة فى دورة الالعاب العالمية التى ستقام فى برلين شهر يونيو المقبل، مشيرة الى ان المسابقات اقيمت وفق القواعد الدولية حيث تم استخدام نظام GMS للمرة الاولى في ادارة المسابقات وتصنيف اللاعبين والنتائج واقيمت المسابقات فى سباقي 50 متراً، 100 متر، ودفع الجلة للرجال والسيدات.

