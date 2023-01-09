ارحموا أموالنا.. ومستقبل أبنائنا!

الاخيرة

الاقتصاد الكويتي فريد ووحيد من نوعه بالعالم، حيث يعتمد كلياً على مورد واحد هو النفط، فرغم كل ما قيل عن مشروع كويت المركز المالي والمشاريع الحالمة، ولا نقول الكاذبة الأخرى، ومعها خطط التنمية الإنشائية غير الواقعية التي هي في حقيقتها خطط صرف وتنفيع من دون عوائد مالية، حيث تعتمد على الصرف الضخم على إنشائها، ثم الصرف السنوي الضخم على تشغيلها من دون مردود مالي.

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ارتفاع أسعار النفط الحالي قائم على اشتعال الحرب الروسية - الأوكرانية، التي لن تستمر قطعاً للأبد، بل سيتسبب الانهاك بانهائها وتتبقى حقيقة أن العالم قد قرر وبدأ العمل للتخلص السريع من الوقود الأحفوري (النفط)؛ حفاظاً على البيئة ومنع الاحتباس الحراري والتأثيرات المناخية المدمرة؛ لذا فنحن نعيش آخر سنوات العوائد المرتفعة للنفط، وفي ظل قتل التشدد فيه وقصر النظر، المشاريع والموارد البديلة للنفط ولم يبق الا أموال سائلة وأسهم وسندات يمكن لموجوداتها أن تتقلص بشكل كبير مع أول هزة بالأسواق العالمية وما يتبقى سيسيل ويختفي سريعاً لدفع الرواتب واستيراد الغذاء ولدعم سعر العملة ودفع باقي الدعوم عندما تعجز مداخيل النفط عن ذلك.

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لذا نطالب وبأعلى صوت كل ذي عقل نير وضمير حيّ أن يعمل لمنع السفه والهدر الكبيرين اللذين نراهما في أموالنا العامة واللذين شعاراتهما «عش يومك وانس غدك» و«المهم شبعك ولا يهم إن جاعت وتشردت اجيالك القادمة» و«الكويت بلد مؤقت لا مستقبل له»، لذا فلمن ستلجأ أجيالنا المقبلة بعد سنوات قليلة وماذا ستقول تلك الأجيال عمن فرط بأموالها وثرواتها ومستقبلها لأجل...! الدغدغة وإعادة الانتخاب؟!

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آخر محطة:

للتأكد والتيقن التام من الدمار المستقبلي للكويت مع الانخفاض القادم لا محالة لأسعار النفط، تتم حاليا بالتوازي المحاربة المدمرة لأنشطة وفعاليات ومشاريع القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة على حد سواء؛ كي يُقضى تماماً على بدائل النفط، فهل ما يُعمل هو انعكاس لجهل وغفلة وقلة «دبره» أم إنها مشاريع مغرضة متعمدة لهدم كيان الكويت ومستقبلها تقف خلفها عقول ضخمة سبق أن نجحت في هدم كيانات ودول أخرى في الإقليم أكبر منا بكثير؟!

