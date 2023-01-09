قروب «غشاشين عماش» في قبضة الأمن

الاخيرة

بعد مضي سنوات طويلة على شيوع وانتشار ظاهرة الغش في الامتحانات وما تسبب في تأريق القياديين، كشرت وزارة التربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عن انيابها في محاربة هذه الظاهرة والتصدي لمسربي اختبارات الثانوية العامة، ما أسفر عن ضبط الجهات المعنية في وزارة الداخلية اولى خيوط الشبكة بالوصول لبعض المتورطين وعدد من المتهمين في عمليات تسريب أسئلة الامتحانات وتزويد الطلبة بالاجابات النموذجية عبر سماعات الغش المتصلة بالهواتف الذكية.

وأكدت مصادر لـ«النهار»، ان الجهات الامنية ألقت القبض على عدد من المتورطين في عمليات تسريب ونشر اختبارات الثانوية العامة من خلال قروبات خاصة، موضحة أنه بعد البحث والتحري تم التوصل إلى احد المتهمين المكلف بالتواصل مع الطلبة لتسلم المبالغ المالية مقابل الاشتراك في القروب، وذلك من خلال انشاء روابط خاصة بالدفع من حسابات الطلبة إلى حسابه الشخصي.

وأوضحت المصادر، ان الشبكة حددت مبالغ تتراوح بين 120 دينارا إلى 150 دينارا للانضمام الى «قروب الغشاشين» والذي يحمل شعار «اضمن مكانك مع عماش» حيث الطالب الذي يدفع المبلغ المذكور يسمح له بالانضمام للقروب وبالتالي يتيح له بعض المعلومات قبل موعد الاختبار في كيفية الحصول على الاجوبة النموذجية وذلك بعد حصوله على سماعة إذن خاصة بالغش.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية كثفت جهودها أخيراً في التحريات بعد ورود معلومات عن توسع الشبكة المتورطة في تسريب الاختبارات والغش، وذلك بعد انضمام مئات الطلبة في القروب الخاص بهذه الشبكة، موضحة ان النشاط اسفر عن ضبط أحد أفراد الشبكة وهو الوسيط بين الطلبة والشبكة، الامر الذي يمكن المباحث من خلاله التوصل إلى عناصر اخرى في الشبكة. وشددت المصادر على ان التحريات والتحقيقات مازالت مستمرة في وزارة الداخلية لضبط باقي افراد الشبكة، لاسيما بعد اكتشاف مبالغ كبيرة تلقاها الوسيط بين الطلبة والشبكة، لافتة في نفس الوقت إلى أن هناك قسما خاصا يتبع احدى الادارات بوزارة التربية تعمل على رصد الحسابات التي تروج للاختبارات، إلى جانب التنسيق مع وزارة الداخلية.

