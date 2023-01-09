الولايات المتحدة تجيز دواء جديداً لعلاج مرضى ألزهايمر

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أجازت إدارة الغذاءA والدواء الأميركية، أمس الجمعة، دواءً جديداً لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر. وتأتي موافقة الوكالة الأميركية على الدواء «ليكيمبي» Leqembi، والمعروف أيضاً باسم «لوكانيماب» lecanemab، بعد أيام قليلة على تقرير للكونغرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى ألزهايمر هو «أدوهيلم» Aduhelm. ونشرت البيانات الأولية للتجارب على «ليكيمبي» في سبتمبر، وأظهرت أن الدواء أبطأ التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر بنسبة 27 في المئة خلال 18 شهراً. وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن «(ليكيمبي) و(أدوهيلم) يمثلان تقدماً مهماً في المعركة المتواصلة لعلاج مرض ألزهايمر بشكل فعال».