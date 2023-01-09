لبنانية تتسلق 7 قمم عالمية

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حققت المتسلقة اللبنانية الشابة تيما ديريان إنجازا جديدا حيث أتمت ما يُعرف بـ«غراند سلام أو مونتينغ» أو تسلق سبع قمم جبلية عالمية، إضافة إلى التزلج في القطبين الشمالي والجنوبي. وبدأ شغف ديريان بتسلق الجبال عندما زارت برفقة عائلتها قمة إيفريست وهي في سن الرابعة عشرة، حيث قررت آنذاك في نفسها العودة مرة أخرى لتسلق هذه القمة.

وفي 2019 استطاعت الشابة التي تشتغل محاسبة أن تكون أول امرأة لبنانية تصل إلى القمة، وقالت «لم يكن تسلق إيفريست بالضبط مثل ما تخيلته، قبل أن أباشر برحلتي، رغم الأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو التي شاهدتها عبر الإنترنت». ورغم قهرها للقمة، إلا أن ديريان أكدت أنه لا يجب على الشخص التركيز على القمة فقط، لأن الرحلة نحو القمة هي الفترة التي سيبني فيها المرء ذكرياته.

