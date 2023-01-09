نجران.. تنوع طبيعي وتراثي فريد

الاخيرة

تتميز التجارب السياحية بمنطقة نجران جنوب السعودية بالكثير من الأبعاد التي تتخطى الفكر التقليدي للنشاط السياحي في تنظيم الرحلات للزوار وتوفير أماكن للسكن والجداول اليومية للجولات كما يبدو في الصورة التي نشرتها وكالة «واس». وتمتاز منطقة نجران بتنوع طبيعي وتراثي خلاب يجتمع فيه ثقافة وأصالة المجتمع وفي شمال منطقة نجران حيث منطقة حمى الثقافية التي تعج كل جبالها بالنقوش الصخرية القديمة جداً ومحافظة بدر الجنوب التي تعد مصيفاً مميزاً لاعتدال حرارتها صيفاً وتنوع غطائها النباتي، ومن الشرق تمتد الكثبان الرملية الذهبية لصحراء الربع الخالي متصلة بمحافظة شروره الوجهة الشتوية التي تزدهر بالمواقع السياحية والمخيمات.

