«فنار» وثَّقت جهود الكويت في مجال العمل الإنساني

وطن النهار

أصدر مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني «فنار» العدد الـ19 من مجلته «فنار» ربع السنوية المتخصصة في مجال العمل الإنساني والخيري، عن الخدمات الصحية في الكويت والدور الإنساني لها في دعم الرعاية الصحية محليًّا وخارجيًّا باعتباره من أسمى الرسالات التي تؤمن بها وتعزز من أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية المستدامة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2015.وخصصت المجلة في هذا العدد ملفاً رئيسياً يرصد كيف بدأت الخدمات الصحية في الكويت منذ القدم والتي كانت بشكل تطوعي من أبناء الكويت، ثم تطورت الخدمات الصحية من الجانب الحكومي، وأهم الخدمات الصحية المقدمة، والجوانب الإنسانية في المجال الصحي التي نفذتها حكومة الكويت وشعبها.

