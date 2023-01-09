سمو أمير البلاد هنأ وضاح الرفاعي: مسيرتكم العلمية حافلة بالإنجازات

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة إلى د. وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي عبَّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي في مستشفى جامعة كرايتون في الولايات المتحدة الأميركية، مشيدا سموه بمسيرته العملية الحافلة بالإنجازات التي أهلته لتقلد هذا المنصب الرفيع وبما يقدمه من أبحاث علمية تعود بالنفع الكبير في المجال الطبي تسهم في علاج المرضى والتخفيف من معاناتهم متمنيا سموه -حفظه الله- له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح.

