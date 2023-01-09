السلطات المصرية أفرجت عن الكويتيين المشاركين في مشاجرة الإسكندرية

وطن النهار

أعلنت سفارة الكويت لدى جمهورية مصر العربية أنه تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين في واقعة المشاجرة بينهم في أحد المجمعات التجارية بمدينة الإسكندرية داعية إياهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.

وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه في ضوء متابعتها لواقعة المشاجرة التي حدثت بين الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية ونتيجة للاتصالات التي قامت بها السفارة مع المسؤولين المختصين لدى جهات التحقيق المصرية حرصا منها على أمن وسلامة أبنائها الطلبة الدارسين ولضمان حسن التعامل معهم هناك فقد تم الافراج عن جميع الطلبة الكويتيين.

وفي هذا الشأن جددت السفارة دعوتها لكل أبنائها الطلبة الدارسين في مصر إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.

وكانت السفارة أكدت في وقت سابق أنها تابعت مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن المشاجرة وأن السفارة وإذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو الى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت عن استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن المصريين بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان أمس إنه في إطار متابعتها لواقعة المشاجرة التي حدثت فجر السبت بين عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية في أحد المجمعات التجارية في المدينة والذين تم الإفراج عنهم جميعا قام نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي بالتواصل مع سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال اعتداء بعض رجال الأمن على بعض الطلبة حيث نقل السفير العتيبي استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة.

وأضاف البيان أن نائب الوزير طالب بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر الشقيقة.

وذكر أن نائب الوزير أبلغ السفير المصري بأن وزارة الخارجية ستتابع بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في القاهرة ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات بهذا الخصوص.