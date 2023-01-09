الجنسية والمرور والأجانب.. استعجال

الأولى

طلبت الحكومة رسمياً من مجلس الأمة استعجال نظر 9 مشاريع بقوانين وأدرج الطلب الحكومي ضمن كشف الرسائل الواردة على جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء.

وشملت المشاريع بقوانين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، مشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة، مشروع قانون بشأن المختارين، مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور، مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة.

من جهة أخرى، يدخل مجلس الأمة غدا في اختبار حقيقي يقيس مدى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك عندما يناقش قانون إسقاط القروض، اذ سيحدد تعاملهما مع هذه القضية الشعبية المسار السياسي ما بين الدخول في نفق التأزيم او الخروج من مرحلة الغموض الى الاستقرار.

ففيما حشد عدد من النواب كل قواهم لتمرير القانون، وجد نواب آخرون أنفسهم في موقف محرج، اضطروا معه الى البحث عن حل وسط يرضي الحكومة والنواب المطالبين باسقاط القروض وفق مبدأ «لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم».

وحتى هذه اللحظة ووفق مصدر نيابي لا يوجد تصور حكومي واضح لحل مشكلة القروض بعيدا عن اسقاطها، وكذلك لا توجد مرونة عند نواب الاسقاط.

و كشف المصدر لـ «النهار» عن ان هناك معلومات لم يتم حسمها حتى الآن تفيد بأن الحكومة بصدد الموافقة على شراء فوائد القروض الاستهلاكية فقط، لافتا الى ان هذا الحل وغيره سيكون مطروحا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم والذي سيحسم فيه الرأي الحكومي النهائي تجاه هذه المشكلة.

واضاف المصدر ان القانون ربما يتم تأجيله اسبوعين اذا تم الاتفاق على ان تمرر المداولة الاولى فقط، او اذا لم يصله الدور في الجلسة المتخمة بالبنود اذ تسبقه قوانين المداولة الثانية للمدن الاسكانية، وتسويق المحاصيل الزراعية، وزيادة رواتب المتقاعدين، واسترداد الفوائد غير القانونية من البنوك، ويسبق كل ذلك التصويت على التوصيات بشأن ديوان المحاسبة.

وفي هذا الصدد اعلن عدد من النواب مواقفهم تجاه قانون اسقاط القروض ما بين مؤيد ورافض، حيث قالت النائب عالية الخالد: إن القانون قد يتم اسقاطه دستوريا من باب عدم العدالة الاجتماعية، لافتة الى ان اسقاط القروض ليس حلا للمشكلة.

من جهته، أيد النائب فيصل الكندري القانون، معتبرا ان جلسة الثلاثاء مفصلية وعلى النائب أن يختار بين الشعب والكرسي.

بدوره، أكد النائب مبارك الحجرف أن الانحياز لمطالب الشعب ليس تكسبات انتخابية كما يزعم البعض بل احتياجات اساسية في ظل حكومات أهملت قضايا المواطنين.

من جانبه، قال النائب يوسف البذالي: إن قانون شراء القروض لا يحتاج إلى مزيد من الدراسة ولذلك اعلن موافقتي عليه مع توفير البدائل المناسبة لمن لم يستفد منه.