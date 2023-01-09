أمير قطر مرشحاً لجائزة نوبل للسلام 2023

الأولى

رشح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للحصول على جائزة نوبل للسلام 2023، نظرا للنجاح الكبير الذي حققه مونديال قطر والذي كان تتويجاً لسلسلة من نجاحات قطر خلال العام الماضي. ودعا موقع «Mundiario» الإسباني لمنح أمير قطر جائزة نوبل للسلام، وقال: في مقال إن «الشيخ تميم بن حمد أظهر للعالم بشكل فعال أنه أمير عظيم ورمز للسلام»... (طالع ص 14).

وأضاف الموقع، أن قطر «من بين أفضل وأولى الدول في التدريس والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية بفضل هذا الأمير». ويرى الموقع أن الشيخ تميم بن حمد «يستحق جائزة نوبل للسلام؛ لعمله العظيم في الحفاظ على السلام وتعزيزه في العالم، ولتعزيز القيم الإنسانية والثقافية المشتركة». وكان أمير قطر قال في افتتاح كأس العالم (20 نوفمبر 2022): «بالتسامح والاحترام يمكننا أن نعيش معاً». وأكد الموقع الإسباني أن مونديال قطر «أظهر للعالم أن قطر والعالم العربي والإسلامي هي أرض السلام والشمول والاحترام والتسامح».

كما حاز أمير قطر، أواخر يوليو 2022، المركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية إسلامية مؤثرة في العالم، وفق إصدار عام 2022 من كتاب «500 شخصية مسلمة» السنوي.

وعرفت نسخة الكتاب لعام 2022، الأمير تميم (42 عاماً)، بأنه «وسيط سلام».

وذكر الكتاب أنه «مع تمتع الأمير بعلاقات طيبة واستثمار أجنبي مستمر، وضعت قطر نفسها في دور إقليمي كوسيط سلام، ولعبت دوراً محورياً على الصعيد الدولي».

ويجري إعداد الكتاب من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية الإسلامية الملكية في العاصمة الأردنية عمان منذ عام 2009، ونشرت طبعته الثالثة عشرة لعام 2022 في يوليو الماضي.