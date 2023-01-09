%12 نسبة التأخير في إنجاز مركز الكويت للسرطان

وطن النهار

بلغت نسبة الانجاز الفعليه حتى اغسطس 2022 لمشروع تصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة مركز الكويت للسرطان 55.73 بالمئهةمتأخرا بما نسبته 11.68% عن النسبة المخطط لها وهي 67.41%، للمشروع الذي يعد أحد أهم مشاريع وزارة الصحة الإنشائية طويلة الأجل الخاصة بمنطقة الصباح الصحية والذي تبلغ كلفته الاجماليه 175 مليون دينار.

وينفذ المشروع على مساحة 277 ألف متراً مربعاً حيث يقع في منطقة الصباح الطبية ويتكون من مبنى المستشفى الرئيسي الذي يحتوي على برجين، البرج الشرقي ويضم سردابا ودورا أرضيا ودورين ميكاينك و12 دوراً متكرراً، بينما يتكون البرج الغربي من سرداب وأرضي ودورين ميكاينك و8 أدوار متكررة، فيما يتصل كلا البرجين بجسور معلقة تربط بينهما في جميع الأدوار لضمان سرعة تنقل المراجعين والمرضى والطواقم الطبية والهيئات التمريضية، ويضم المبنى غرف عمليات وغرفاً للمرضى ومختبرات طبية مجهّزة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في عالم الطب والتشخيص والمختبرات، حيث يصل العدد الإجمالي للأسرّة بالمركز الى 618 سريراً، بينما تستوعب مواقف السيارات فيه 1951 مركبة.

واستخدمت تقنية الفايبر جلاس المتطورة (GRC) في تصميم مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد، بهدف منح ظِلال للغرف ومنظر جمالي له من الخارج، علاوة على قدرتها في امتصاص الأصوات والضوضاء لضمان توفير الراحة، بينما روعي في التصميم الإنشائي للمبنى التغيرات الجوية وتأثير الزلازل، وعليه اختيرت المواد اللازمة المناسبة للخرسانات، فضلا عن اختيار نوعية من الواجهات تمتاز بالاستدامة والتحمل بعد انجازه.

