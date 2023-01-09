السلمان: طول الدورة المستندية يعطل إنجاز المشاريع

وطن النهار

ناشد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان الجهات المعنية بالدولة العمل على تسريع عجلة انجاز المشاريع الحكومية والاهلية ذات الطابع المميز والتي تتأثر بطول الدورة المستندية لاقرارها مما يؤثر على مردودها التنموي وعوائدها الاستثمارية على حد سواء، مثمنا جهود مدير عام بلدية الكويت لتشكيل لجنة خاصة لكل مشروع متميز وذي طبيعة خاصة لغرض إنجاز التراخيص والشهادات المطلوبة إلكترونيا وخلال فترة وجيزة لهذه المشاريع.

وأوضح في تصريح صحافي: إن طبيعة المشاريع الكبرى أو المتميزة ذات الطبيعة الخاصة ومنها على سبيل المثال؛ البنية التحتية ومحطات توليد الطاقة ومشاريع القطاع النفطي ومراكز المدن الاسكانية والمستشفيات والمشاريع التجارية والترفيهية فإن سرعة إصدار التراخيص لها ستعود بالنفع العام على جميع الاطراف ذات العلاقة، وتحفز المستثمر الأجنبي على الدخول الى سوق الكويت.

وأشار الى أن قيام بلدية الكويت بتشكيل لجنة خاصة من جميع الإدارات المختصة لكل مشروع حسب طبيعته لدراسة وإصدار جميع الموافقات والتراخيص الخاصة بمثل هذه المشاريع خلال مدة زمنية تعد قياسية مقارنة بما كانت تستغرقه هذه الإجراءات في مشاريع مشابهة سابقا، مبينا إن هذا الانجاز من قبل مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وبدعم من الوزير عبد العزيز المعجل وجهازهما الفني أسهم كثيرا في تحقيق اختصار الدورة المستندية والورقية والاعتماد بصورة أساسية على إصدار هذه الرخص إلكترونيا من خلال النظام الآلي لبلدية الكويت والمرتبط تلقائيا بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وعدم تدخل العنصر البشري قدر المستطاع لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

