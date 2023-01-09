البلدية: 1400 شكوى حول القمامة وسكن العزاب والباعة الجائلين

وطن النهار

كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة 24727732 واتساب الشكاوى 1407 شكاوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن ديسمبر الماضي.

وأوضحت قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتساب الشكاوى قد تلقى 1407 شكاوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعه جائلين وسيارات مهمله وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.

ولفتت إلى تلقي 291 شكوى تتعلق بمحافظة الاحمدي، 247 شكوى لمحافظة الجهراء، 223 شكوى لمبارك الكبير إلى جانب تلقي 210 شكاوى تتعلق بمحافظة الفروانية، 208 شكاوى لمحافظة حولي فضلا عن تلقي 228 شكوى لمحافظة العاصمة.

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط الساخن «139» من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

وأضافت بأن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقات، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.

