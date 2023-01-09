الصيفي والعبيد أشادا بنتائج «البرلماني العربي»

وطن النهار

أشاد عضوان بالشعبة البرلمانية الكويتية بالأجواء الاخوية والطيبة التي سادت أعمال الدورة الـ29 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

جاء ذلك في تصريحين للنائبين حمد العبيد والصيفي الصيفي لـ (كونا) في ختام اعمال دورة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة. وقال العبيد في هذا السياق إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال ومن أهمها اعتماد مشروع جدول اعمال المؤتمر 34 المقبل للاتحاد البرلماني العربي وموافقة اللجنة التنفيذية على طلب الشعبة البرلمانية العراقية باستضافة مؤتمر الاتحاد في بغداد خلال الفترة (23 - 26) فبراير المقبل وتنازل الشعبة البرلمانية الجزائرية عن دورها مع الاحتفاظ بالدور.

