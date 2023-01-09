loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الصيفي والعبيد أشادا بنتائج «البرلماني العربي»


أشاد عضوان بالشعبة البرلمانية الكويتية بالأجواء الاخوية والطيبة التي سادت أعمال الدورة الـ29 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.
جاء ذلك في تصريحين للنائبين حمد العبيد والصيفي الصيفي لـ (كونا) في ختام اعمال دورة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة. وقال العبيد في هذا السياق إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال ومن أهمها اعتماد مشروع جدول اعمال المؤتمر 34 المقبل للاتحاد البرلماني العربي وموافقة اللجنة التنفيذية على طلب الشعبة البرلمانية العراقية باستضافة مؤتمر الاتحاد في بغداد خلال الفترة (23 - 26) فبراير المقبل وتنازل الشعبة البرلمانية الجزائرية عن دورها مع الاحتفاظ بالدور.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة