امتحانات الثاني عشر تتواصل.. وزيادة بحالات الحرمان

وطن النهار

فيما أدى طلبة الصف الثاني عشر القسم العلمي امتحان مادة الفيزياء وطلبة القسم الأدبي مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة يقدم طلبة القسمين العلمي والادبي اليوم اختبار التربية الاسلامية بينما يختبر طلبة التعليم الديني بالمنطق القديم.

وأكد مدير ثانوية خالد بن سعيد بنين والمكلف في لجنة 63 في ثانوية عروة بن الزبير والتابعة لمنطقة الجهراء التعليمية عبدالعزيز القحطاني ان عدد الطلاب بلغ 524 طالباً مقسمين على العلمي و الأدبي وموزعين على 5 لجان رئيسة و 23 لجنة فرعية.

واشار انه تم الاستعداد لاستقبال الطلاب لاختبارات الفترة الأولى للصف الثاني عشر من قبل المعلمين و الاداريين، وان عملية دخول و خروج الطلاب تتم بسهولة ويسر وتم وضع لوائح الغش على جميع اللجان وفق القرارات المتبعة من قبل وزارة التربية، متمنيًا لابنائه الطلاب التوفيق و النجاح فيما تبقى لهم من اختبارات. من جانبها، قالت رئيس لجنة ثانوية أمة بنت خالد- بنات ومديرة ثانوية فاطمة بنت أسد- بنات نوف الخالدي، أن اختباري اليوم للقسمين العلمي والأدبي جاء بمستوى الطلبة ولم ترد أي شكاوى بخصوص الاختبار، مضيفة أنه من حرص المدرسة على الطالبات ولزيادة اطمئنانهن قبل بداية الاختبار تقوم معلمات المادة بالتواجد في ساحة المدرسة للرد على أي سؤال أو استفسار يخص المادة الدراسية بالإضافة إلى تواصل المعلمات مع الطالبات قبل ليلة الاختبار على برنامج تيمز للرد أيضا على استفساراتهن.

وذكرت أن اللجنة ضمت 3 لجان رئيسية، لجنة لطالبات المسائي اشتملت على 142 طالبة، ولجنة للقسم العلمي لـ 127 طالبة ولجنة للقسم الأدبي لـ52 طالبة، بالإضافة إلى 3 لجان خاصة للحالات الصحية الحرجة، متمنية للطلاب والطالبات التفوق وتحقيق درجات عالية بمستوى طموحاتهم.

