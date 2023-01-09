الجامعة المفتوحة بدأت تلقي طلبات القبول للفصل الثاني

وطن النهار

اعلنت رئيسة قسم القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة ناهد الشيخ لحملة الثانوية العامة القديمة والحديثة الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية من خلال تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022-2023 المتاح الآن عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.aou.edu.kw في كل من برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها، برنامج إدارة الاعمال بتخصصاتها (المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات، الإقتصاد، الإدارة) وبرنامج تقنية المعلومات والحوسبة، حيث يتم قبول خريجي الثانوية او ما يعادلها الحاصلين على نسبة 60% او (2.0) في نظام النقاط الأربع فما فوق بشكل فوري.

وأضافت أيضا: سوف يتم قبول الطلبة دون نسبة 60% اذا توفرت لديــهم خبرة وظيفية مدتها أربع سنوات، بالاضافة الى توفر شروط القبول في البرنامج (ثانوية تخصص علمي لبرنامج الحاسوب) إضافة إلى أنه يتم قبول الطلبة من جميع الأعمار بغض النظر عن تاريخ التخرج في الثانوية العامة.

ولفتت الشيخ الى أن خريج الجامعة العربية المفتوحة في الكويت سوف يحصل على شهادتين معتمدتين، الاولى معتمدة محليا من وزارة التعليم العالي الكويتي (مجلس الجامعات الخاصة) والثانية معتمدة دوليا وفقا شراكة الجامعة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، كما تتيح الجامعة وفقا لنظامها ( التعليم المدمج ) المدعم بمنهجها البريطاني مرونة تسجيل المحاضرات بما يتماشى مع أرباب الأسر والموظفين دون التعارض مع ساعات عملهم الرسمي.

