المقصيد: المرشدات والزهرات أسهمن في إبراز دور الكويت بالعمـل والتطوعي

وطن النهار

برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي اقامت جمعية المرشدات الكويتية حفل مخيم السلام السنوي السادس والعشرون وذلك تحت شعار «معكم ننمو وبكم نزدهر»، واناب الوزير العدواني في حضور الحفل وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد الذي اكد في كلمة له أن قوة هذه المخيمات ومنها مخيم السلام السنوي تظهر تضافر الجهود التي تقدمها قطاعات وزارة التربية متعاونة، وعلـى رأسها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي لم يأل جهدا في تهيئة السبل للزهرات والمرشدات في تنميـة مهـارتهن، كمـا أن وزارات الدولة تتكاتف وتتعاون وتبادر بتقديم الدعم المستمر في سبيل توفير الراحة والأمان لهن ليمارسن الهوايات ويبـدعن في العمـل، مشيراً الى انه تـأتـي عـلـى رأس هـذه الـوزارات الداخلية والصحة والإعلام.

وقال: «لقد حظيت بحضـور مـخـيـم السلام السنوي السـادس والعشرين وهـو مسـك الختام للفعاليات والأنشطة الـتي سأظل أحمـل ذكرياتهـا الطيبة، فقـد شـرفت بحضـور المخيمات السنوية الثمانية خلال فترة تولي قطاع التنمية التربوية والأنشطة والتي ظهر فيهـا واضـحـا حـرص القائمين عليها، الارتقاء بحركة الزهرات والمرشدات بأمانة وإخلاص، منوهاً الى ان ذلك سـاهم في إبـراز دور الكويـت في العمـل الإرشـادي والتطوعي.

واضاف قائلا: «يطيـب لـي وأنـا أودع العمـل بـوزارة التربيـة، أن أتوجـه بخالص الأمنيـات الصـادقة للجميـع بـالتوفيق والنجـاح وتـقـديري لـكـل الـعـاملين بالمخيم والمنتسبين لحركة الزهرات والمرشدات ولكل الجهود المخلصة التي سعت لإنجاز هvaaذا العمل التربـوي الهادف، وإلى ضيوف الكويت الأفاضل وإلى جميع الإدارات المدرسية وأولياء الأمور.

